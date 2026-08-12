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روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: مجموعههای ورزشی ساحلی آقایان و بانوان امروز ۲۱ مرداد براساس برنامه به مراجعه کنندگان خدمات ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: اماکن و مجموعههای ورزشی تحت پوشش معاونت ورزش و تفریحات سالم به جز مجموعه های ساحلی ورزشی آقایان و بانوان امروز تعطیل هستند.
اماکن ورزشی تحت پوشش معاونت ورزش و تفریحات سالم، به همراه استخر کرانه و مجموعه های ورزشی ساحلی آقایان و بانوان، پنجشنبه ۲۲ مرداد، براساس روال معمول فعال و آماده ارائه خدمات به مراجعهکنندگان خواهند بود.
استخر المپیک کیش نیز بهدلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری، تا ۲۳ مرداد تعطیل است.