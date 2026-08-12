به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «حنان سلیمان» در نشست شورای امنیت در مورد تشدید خشونت در کرانه باختری تصریح کرد که ثبت تخلفات فاحش اسرائیل علیه کودکان در کرانه باختری همچنان در سازمان ملل ادامه دارد.

او تیراندازی به کودکان در موقعیت‌هایی که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی محسوب نمی‌شدند، و خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست مانند ضرب و شتم، چاقوکشی، پاشیدن اسپری فلفل، حمله به خانه‌ها و معیشت و تخریب زیرساخت‌های آب مناطق فلسطینی نشین را از جمله این تخلفات ذکر کرد.

این مقام یونیسف افزود: تاثیر این خشونت به آموزش نیز گسترش یافته است، زیرا بر اساس گزارش گروه آموزش یونیسف، بیش از ۸۰۰ هزار کودک در کرانه باختری و قدس شرقی به دلیل تعطیلی مدارس، ناامنی، محدودیت‌های رفت و آمد و آسیب به زیرساخت‌ها با موانعی برای دسترسی به آموزش امن و مداوم رو‌به‌رو هستند.

معاون مدیر اجرایی یونیسف هشدار داد که خشونت فزاینده، زندگی روزمره کودکان فلسطینی را تغییر شکل می‌دهد و مکان‌هایی را که باید امن باشند از جمله خانه، مدرسه، خیابان و جامعه، به فضا‌هایی ترسناک و خشونت‌آمیز تبدیل می‌کند.

حنان سلیمان به عنوان مثال، شهادت مادربزرگی را ذکر کرد که گفته بود به دلیل حملات روزانه شهرک‌نشینان صهیونیست، حتی از ترک خانه برای بیرون بردن زباله می‌ترسد.

این مقام یونیسف اظهار داشت که این مادر بزرگ فلسطینی اشاره کرد که یک وسیله آتش‌زای خام به آشپزخانه‌اش پرتاب شده و آن را در حالی که نوه‌هایش داخل بودند، به آتش کشیده است و او را وادار کرده است که پنجره‌ها را با ورق‌های فلزی بپوشاند تا از خانواده‌اش محافظت کند.

طبق اطلاعات یونیسف، ۱۷۴ کودک فلسطینی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، بین ژانویه ۲۰۲۴ و پایان ژوئیه ۲۰۲۶ شهید شده‌اند که شهادت بیش از یک کودک در هفته است، در حالی که بیش از ۱۵۰۰ کودک زخمی شده‌اند که حدود نیمی از آنها بر اثر اصابت گلوله زخمی شده‌اند.

فقط در سال ۲۰۲۶، ۹۹ حادثه مربوط به آموزش ثبت شده است، از جمله قتل، زخمی شدن یا بازداشت کودکان در مدارس یا در مسیر و همچنین تخریب مدارس و استفاده از ساختمان‌های مدارس برای نیرو‌های نظامی رژیم اسرائیل.

سلیمان اشاره کرد که در دو سال و نیم گذشته بیش از ۹۰۰ ایست بازرسی و محدودیت تردد در سراسر کرانه باختری اعمال شده است که مانع دسترسی به مدارس، مراکز بهداشتی و منابع آب می‌شود.

او در مورد کودکان بازداشت شده گفت که حداقل ۳۵۵ کودک فلسطینی از کرانه باختری در حال حاضر در زندان‌های نظامی اسرائیل نگهداری می‌شوند که بالاترین تعداد در هشت سال گذشته است.

این مقام یونیسف با بیان اینکه در میان آنها، ۱۶۴ کودک بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت اداری نگهداری می‌شوند، افزود که کودکان بازداشت شده از خشونت، بدرفتاری و شرایط تحقیرآمیز، از جمله سوء تغذیه و نبود بهداشت گزارش داده‌اند.

سلیمان در پایان با تاکید بر اینکه کمک‌های بشردوستانه می‌تواند اثرات بحران را کاهش دهد، اما نمی‌تواند علل سیاسی آن را حل و فصل کند، خواستار حفاظت از کودکان، پایان دادن به آوارگی اجباری، تضمین دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات ضروری و حفاظت از عملیات بشردوستانه شد.