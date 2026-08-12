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گدعون سعر ادعا کرد: تا زمان جمعآوری کامل سلاح در غزه، این منطقه باید مخروبه باقی بماند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه رژیم اشغالگر با لحنی طعنهآمیز گفت که نوار غزه از زمان اعلام طرح دونالد ترامپ، حدود یک سال پیش تاکنون همچنان ویرانه است و ادعا کرد تا زمانی که تمامی سلاحها از غزه جمعاوری نشود، رژیم تلآویو اجازه بازسازی را نخواهد داد.
او در گفتوگو با کانال 14 عبری گفت: «تمام اهداف جنگ از جمله رفع تهدید، خلع سلاح غزه و پایان دادن به حکومت حماس در درون طرح ترامپ قرار دارد و تا زمان اجرای کامل طرح، بازسازی آغاز نخواهد شد».
این اظهارات در حالی است که اشغالگران صهیونیست به رغم تعهدات مندرج در توافق آتش بس با حماس، همچنان محاصره شدید نوار غزه را ادامه میدهند و از ورود مصالح ساختمانی به این باریکه که در سایه بیش از دو سال جنگ با حجم عظیمی از تخریب و ویرانی بناها و ساختمان ها مواجه است، جلوگیری میکنند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دسامبر 2025 نیز گفته بود بازسازی غزه به خلع سلاح جنبش حماس وابسته است. او در آن زمان مدعی شده بود که «غزه در وضعیت کنونی آیندهای ندارد» و حماس نیز قصد خلع سلاح ندارد و تلاش میکند کنترل خود بر این منطقه را تثبیت کند.