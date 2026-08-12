به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده یمنی در مسقط گزارش دادند، در پی ضربات موثر انصارالله به مواضع ارتش و مزدوران سعودی در یمن، ریاض در پیامی محرمانه به هیئت مذاکره کننده یمنی ابراز داشته که خواستار پایان درگیری و بازگشت به توافق سال 2022 ریاض - صنعا بوده و این درخواست را به هیئت یمنی منتقل کرده است.



به گفته این منابع، این درخواست با مخالفت مقامات انصار الله روبرو شده است.

منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده یمنی در مسقط اعلام کردند: صنعا پس از دریافت پیام عقب نشینی ریاض از مواضع خصمانه اخیر تاکید کرده است که به دنبال دریافت تضمین‌های جدی و واقعی برای تامین منافع ملت یمن به ویژه در مورد پایان محاصره، دریافت غرامت و پایان دادن به مداخلات عربستان در امور داخلی یمن است.