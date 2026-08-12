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چهار سازمان حقوق بشری در آمریکا با شکایت از دونالد ترامپ، لغو تحریمهای واشنگتن علیه دیوان کیفری بینالمللی را خواستار شدند و تحریمها را مانعی برای محاکمه عاملان جنایات جنگی و نسلکشی دانستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دولت ترامپ که صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد، به دلیل تحقیقات این دیوان در مورد رژیم اسرائیل، ممنوعیت سفر و توقیف اموال تعدادی از قضات و دادستانها را اعمال کرده است.
در شکایتی که در دادگاهی در نیویورک ثبت شده، چهار سازمان از جمله «دیدهبان حقوق بشر» اعلام کردهاند که این تحریمها باید لغو شوند، زیرا قوانین از جمله تضمینهای آزادی بیان که در متمم اول قانون اساسی آمریکا پیشبینی شده را نقض میکنند.
در این شکایت آمده است: «این اقدام، سوءاستفاده غیرقانونی از اختیارات است که حملهای مستقیم به حاکمیت قانون، استقلال قضات، دادستانها و وکلا، اصول بنیادین نظام حقوقی بینالمللی و اصل برابری دسترسی به عدالت محسوب میشود.»
این شکایت ۱۰۱ صفحهای تأکید کرده است که تحریمهای دولت آمریکا «به توانایی محاکمه عاملان نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، آسیب جدی وارد میکند.»
تحریمهای آمریکا که بر اساس فرمان اجرایی امضا شده ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ اعمال شده است، هشت قاضی، سه دادستان، یک کارشناس سازمان ملل و سه سازمان حقوق بشری را هدف قرار داده است.