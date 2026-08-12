به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تانکر حامل بنزین بامداد چهارشنبه در نزدیکی تقاطع داراتو، نزدیک مجتمع مسکونی شهر جیحان در اربیل در اقلیم کردستان عراق واژگون و منجر به آتش‌سوزی بزرگ در این منطقه شد.

به گفته شاهدان عینی، واژگونی تانکر منجر به اشتعال محموله بنزین و باعث آتش‌سوزی عظیمی شد که در منطقه وسیعی گسترش یافت و سپس صدای انفجار مهیبی در سراسر منطقه شنیده شد.

فیلم‌های ویدئویی منتشر شده از این منطقه، شعله‌های آتش و دود غلیظی را نشان می‌دهد که از محل حادثه بلند می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد تلفات و میزان خسارات مادی این حادثه هنوز مشخص نیست.

پیشتر برخی از رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای انفجار و حریق گسترده در اربیل اقلیم کردستان عراق خبر داده و آن را به حملات موشکی و پهپادی به این منطقه مرتبط دانسته بودند.