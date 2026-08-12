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نیویورک تایمز به نقل از یک مقام سعودی نوشت: عربستان از آمریکا خواست حمله به ایران را لغو کند؛ زیرا ریاض نگران ناتوانی نیروهای آمریکایی در مقابله با حملات تلافیجویانه ایران بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه «نیویورکتایمز» به نقل از یک مقام سعودی گزارش داد که عربستان در اوایل ماه اوت از آمریکا خواسته بود از اجرای حمله علیه ایران صرفنظر کند.
بر اساس این گزارش، نگرانی اصلی ریاض احتمال حملات تلافیجویانه ایران علیه اهدافی در کشورهای منطقه و پیامدهای آن برای امنیت کشورهای همجوار بوده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر در اوایل ماه اوت مدعی شده بود که واشنگتن این حمله را به درخواست خود ایران و همچنین درخواست عربستان سعودی، امارات و قطر لغو کرده است.
با این حال، نیویورکتایمز گزارش داده است که انگیزه عربستان فراتر از آن چیزی بوده که ترامپ مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به ترامپ هشدار داده است که حمله آمریکا به ایران میتواند با واکنش تلافیجویانه تهران و حمله به اهدافی در کشورهای منطقه همراه شود و امنیت منطقه را بهطور جدی به خطر اندازد.
در این گزارش آمده است که نگرانی ریاض از آنجا ناشی میشود که آمریکا با کمبود شدید موشکهای پدافند هوایی، بهویژه موشکهای «پاتریوت» و «تاد» (THAAD)، مواجه است؛ چرا که ذخایر این موشکها در جریان جنگ با ایران بهشدت کاهش یافته است.
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد که ایران توانایی خود برای عبور از سامانههای پدافند هوایی آمریکا را نشان داده و همین مسئله نگرانی درباره وارد آمدن خسارتهای سنگین به اهداف و تأسیسات کشورهای منطقه را به تهدیدی «بسیار واقعی» تبدیل کرده است.
طبق این گزارش، محمد بن سلمان از ترامپ خواسته است در چنین شرایطی از تشدید تنش خودداری کرده و امنیت منطقه را با توجه به ضعف موجود در توان پدافندی آمریکا به خطر نیندازد.