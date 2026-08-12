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ارتش کره جنوبی ادعا کرد، کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت دریا در سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش کره جنوبی روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد: به نظر میرسد این موشک در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن (EEZ) در دریا فرود آمده است.
رئیس ستاد مشترک کره جنوبی اعلام کرد: کره شمالی این موشک را حدود ساعت ۶ صبح (به وقت محلی) از منطقه وونسان شلیک کرد.
این آزمایش موشک در حالی صورت میگیرد که کره جنوبی و آمریکا قصد دارند از ۱۷ تا ۲۷ آگوست (۲۶ مرداد تا ۵ شهریور) رزمایشهای نظامی مشترکی را برای مقابله با قابلیتهای هستهای و تسلیحاتی کره شمالی برگزار کنند.
پیونگ یانگ در سالهای گذشته این رزمایشهای سالانه را یک اقدام تحریکآمیز دانسته و آنها را محکوم کرده است.
رسانههای دولتی کره شمالی روز سهشنبه آخرین گزارش دفاعی ژاپن را به عنوان سندی با هدف احیای نظامیگری محکوم و اعلام کردند که توکیو از تصویرسازی بیاساس از پیونگ یانگ به عنوان یک تهدید امنیتی برای توجیه افزایش تسلیحات خود استفاده میکند.
کره شمالی در سال جاری مجموعهای از آزمایشها، از جمله موشکهای بالستیک کوتاهبرد، راکتهای توپخانهای و سایر سلاحهای تاکتیکی، انجام داده است.
به گفته ارتش کره جنوبی، هفته گذشته کره شمالی یک موشک بالستیک کوتاه برد به سمت دریا شلیک کرد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده که مسکو در جریان حمله روسیه در روز سهشنبه از یک موشک بالستیک کره شمالی استفاده کرده است.
به ادعای اوکراین، این حمله منجر به کشته شدن هفت کارگر در یک کارخانه فولاد در شهر جنوب شرقی زاپوریژا شد.