منابع خبری فلسطین از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در شرق محله الزیتون در شرق شهر غزه خبر دادند.

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونی به شرق غزه و اردوگاه البریج

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونی به شرق غزه و اردوگاه البریج

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی فلسطین با اعلام این خبر افزود: همزمان، مناطقی در شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه نیز هدف حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در این زمینه، خبرگزاری فلسطینی صفا از یورش نیرو‌های رژیم اشغالگر اسرائیل به شهر بقاع الشرقیه، در شمال طولکرم در کرانه باختری خبر داد.

خبرگزاری صفا به نقل از منابع محلی افزود که تعدادی از خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی وارد این شهر شدند و در خیابان‌های اصلی آن گشت زنی کردند.

صفا همچنین از استقرار نیرو‌های زیاد ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه خبر داد.

این منابع افزودند که نیرو‌های رژیم اشغالگر اسرائیل خودرو‌ها و عابران پیاده را متوقف کرده‌اند، اما تاکنون از دستگیری هیچ یک از شهروندان فلسطینی در این منطقه گزارش نشده است.