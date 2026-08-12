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آتش سوزی گسترده در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل پاریس، به بسته شدن ۲ باند فرود و تعلیق فعالیتهای آن منجر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامات فرانسوی روز سه شنبه اعلام کردند که وقوع آتشسوزی بزرگی در یک انبار منجر شد تا ۲ باند فرودگاه شارل دوگل پاریس بسته شوند.
شبکه تلویزیونی بی افام تی وی گزارش داد که این آتشسوزی در یک شرکت باری در لوور در حدود ۱۰ کیلومتری فرودگاه شارل دوگل روی داده است. علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست.
طبق گزارشها، ۲ باند فرودگاه بسته شده است، اما ترافیک هوایی تحت تأثیر قابل توجهی قرار نگرفته است.
در همین حال، حدود ۱۱۰ آتشنشان و ۳۸ ماشین آتشنشانی به منطقه اعزام شدهاند و مقامات چندین جاده نزدیک به محل آتش سوزی را بستهاند.
بر اساس گزارش برخی رسانه ها، این آتش سوزی منجر شده تا برخی ایستگاههای قطار نیز بسته شوند، در حالی که چندین اتوبوس به دلیل این حادثه تغییر مسیر دادهاند.