نیویورک تایمز در گزارشی به روزی اشاره کرد که ارتش آمریکا ۵۰ موشک پاتریوت ۴ میلیون دلاری را صرف دفع حملات ایران کرد؛ اما موشک‌های ایرانی توانستند از لایه‌های پدافند هوایی آمریکا در اردن عبور کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی از توانایی‌های موشکی و پهپادی ایران و کاهش سریع ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا خبر داد و نوشت که ایرانی‌ها در حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکایی در اردن توانستند از لایه‌های پدافند هوایی آمریکا عبور کنند.

به نوشته این روزنامه، ایران در پنج روز، حملات سنگینی را علیه نیرو‌های آمریکایی مستقر در سه پایگاه در اردن انجام داد و با شلیک موج‌های متوالی پهپاد و موشک، سامانه‌های دفاعی آمریکا را تحت فشار قرار داد.

نیویورک‌تایمز نوشت: «ایران از موشک‌های پیشرفته‌ای استفاده کرد که قادرند در میانه مسیر به‌طور ناگهانی تغییر جهت دهند. حملات متوالی ایران، سامانه‌های دفاعی آمریکا را وادار کرد تعداد زیادی از موشک‌های رهگیر پاتریوت را مصرف کنند».

این روزنامه گزارش داد در پنجمین روز، یک موشک ایرانی توانست از پدافند عبور کند و در ۱۷ ژوئیه به محل استقرار نیرو‌های آمریکایی در یکی از پایگاه‌ها اصابت کند. در این حمله سه سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. مقام‌های پنتاگون همچنین بعداً اعلام کردند ده‌ها نیروی دیگر نیز در حملات آن هفته زخمی و چند فروند هواپیما آسیب دیده‌اند.

نیویورک‌تایمز با استناد به دو فرد آگاه از وضع ذخایر تسلیحاتی آمریکا نوشت پنتاگون از آغاز جنگ تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت مصرف کرده و کمتر از یک هزار و ۷۰۰ فروند از این موشک‌ها در اختیار دارد.

این در حالی است که آمریکا در تمام سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰۰ موشک رهگیر پاتریوت تولید کرده است.

به نوشته این روزنامه، در یکی از روز‌های حملات ایران، ارتش آمریکا حدود ۵۰ موشک رهگیر پاتریوت شلیک کردند که قیمت هر یک از آنها حدود چهار میلیون دلار است.

نیویورک تایمز تأکید کرد که کاهش سریع ذخایر پدافندی آمریکا همزمان با تغییر تاکتیک‌های ایران، فشار فزاینده‌ای بر توان دفاع هوایی این کشور وارد کرده است.

ست گ. جونز، رئیس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، به این روزنامه گفت ایران با استفاده همزمان از موشک و پهپاد، کار پدافند هوایی آمریکا را دشوارتر کرده است. او افزود: «ایرانی‌ها عملاً تاکتیک روسیه را به کار گرفته‌اند تا حفاظت از نقاط مختلف در سراسر منطقه خلیج فارس دشوارتر شود.»

نیویورک‌تایمز همچنین به یک نمونه دیگر از تغییر تاکتیک‌های ایران اشاره کرد و نوشت: در ماه آوریل، یک جنگنده اف-۱۵ آمریکا بر فراز جنوب ایران با یک موشک زمین‌به‌هوای دوش‌پرتاب سرنگون شد.

به نوشته این روزنامه، ایران در این عملیات از تجربه جنگ اوکراین استفاده کرد و گروهی از پهپاد‌ها را در منطقه‌ای به کار گرفت که جنگنده‌های آمریکایی در آن نفوذ کرده بودند.

یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت پهپاد‌ها اطلاعات مهمی از جمله موقعیت، سرعت و جهت حرکت جنگنده آمریکایی را در اختیار فرماندهان ایرانی قرار دادند و همین اطلاعات به هدف قرار گرفتن هواپیما کمک کرد.

نیویورک‌تایمز می‌نویسد این حادثه باعث شد مقام‌های نظامی آمریکا برای تطبیق با تاکتیک‌های جدید ایران به زمان نیاز داشته باشند.

این روزنامه در نهایت تأکید کرد که ترکیب دو عامل، یعنی تغییر و پیچیده‌تر شدن تاکتیک‌های ایران و کاهش سریع ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا، به یکی از چالش‌های مهم واشنگتن برای ادامه جنگ تبدیل شده بود.