رسانه های سوریه از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در منطقه سیده زینب در جنوب دمشق خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری الوطن سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه سیده زینب در دمشق پایتخت این کشور خبر داد.

در همین حال شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه ادعا کرد که صدای انفجاری که لحظاتی پیش در اطراف سیده زینب در دمشق شنیده شد، ناشی از رزمایش نظامی بوده است.

ادعای تلویزیون الاخباریه سوریه در حالیست که پیشتر رسانه‌های سوریه از برگزاری رزمایش نظامی در منطقه سیده زینب دمشق منتشر نکرده بودند.

رسانه‌ها تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه و رزمایش نیرو‌های مسلح دولت موقت سوریه ارائه نکرده‌اند.