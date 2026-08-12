بیست‌وهشتم صفر، یادآور رحلت جان‌سوز حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبر رحمت و هدایت، و شهادت مظلومانه سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی (ع) است؛ روزی که جهان اسلام در سوگ دو گوهر بی‌بدیل آسمان نبوت و امامت به ماتم می‌نشیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وهشتم صفر در تقویم شیعیان، از جان‌سوزترین ایام تاریخ اسلام است؛ روزی که امت پیامبر (ص) در غم فقدان رسول گرامی اسلام (ص) و شهادت فرزند بزرگوار امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) سوگوار می‌شود.

حضرت محمد مصطفی (ص) در طول ۲۳ سال رسالت، با تکیه بر قرآن کریم، اخلاق نیکو، عدالت، کرامت انسانی و دعوت به توحید، جامعه‌ای گرفتار جهل، تبعیض و تفرقه را به سوی ایمان، برادری و عزت هدایت کرد. پیامبر اکرم (ص) با سیره عملی خود نشان داد که اساس دعوت اسلامی، رحمت، گذشت، عدالت و پاسداشت حقوق انسان‌هاست.

رحلت پیامبر خاتم (ص)، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی بود؛ اما میراث گران‌بهای آن حضرت، یعنی قرآن کریم و اهل‌بیت (ع)، چراغی ماندگار برای هدایت بشریت باقی ماند. پیامبر اکرم (ص) بار‌ها بر جایگاه والای اهل‌بیت (ع) تأکید کردند و محبت و پیروی از خاندان پاک خود را راهی برای استمرار مسیر هدایت معرفی فرمودند.

در همین روز، یاد و نام حضرت امام حسن مجتبی (ع)، نخستین فرزند امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، نیز گرامی داشته می‌شود. امام حسن (ع) در دامان پیامبر اکرم (ص) پرورش یافت و از کودکی شاهد نزول وحی و رفتار کریمانه جد بزرگوارش بود. پیامبر (ص) درباره جایگاه ایشان و برادرش امام حسین (ع) فرمودند: «حسن و حسین، سرور جوانان اهل بهشت‌اند.»

امام حسن مجتبی (ع) پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع)، مسئولیت هدایت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت و برای حفظ اصل اسلام و جلوگیری از خون‌ریزی میان مسلمانان، پیمان صلح را پذیرفت. این تصمیم، جلوه‌ای از دوراندیشی، صبر، شجاعت و مصلحت‌اندیشی آن حضرت بود؛ اقدامی که ماهیت جریان اموی و پیمان‌شکنی دشمنان را برای مردم آشکار کرد.

کریمی، بخشندگی، حلم و گذشت از برجسته‌ترین ویژگی‌های اخلاقی امام حسن مجتبی (ع) بود. آن حضرت همواره یاری‌رسان نیازمندان و پناه محرومان بود و با رفتار کریمانه خود، تصویری روشن از اخلاق اسلامی و سیره نبوی به نمایش گذاشت.

امروز، آیین‌های سوگواری و عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی سراسر کشور برگزار می‌شود و مردم مؤمن با حضور در مجالس ذکر مصیبت، قرائت قرآن، سخنرانی و مرثیه‌سرایی، با آرمان‌های پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) تجدید پیمان می‌کنند.

بیست‌وهشتم صفر، فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر رحمت (ص) و آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) است؛ آموزه‌هایی که همچنان می‌تواند راهگشای امت اسلامی در مسیر وحدت، عدالت، کرامت انسانی و مقابله با ظلم و تفرقه باشد.