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رئیس جمهور اوکراین گفت که پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ بیش از چهار ساله با روسیه به مذاکرهکنندگان آمریکایی ارائه کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ولودیمیر زلنسکی روز سه شنبه در سخنرانی ویدیوئی شبانه خود گفت: ما پیشنهادهای خود را به طرف آمریکایی منتقل کردهایم.
او افزود: آمریکا میتواند به تقویت دفاع ما، در درجه اول دفاع هوایی کمک کند و به روسیه فشار بیاورد تا برنامه هایش تغییر کند و به جای طولانی کردن جنگ، برای پایان دادن به آن آماده شود.
زلنسکی در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا کرد که کره شمالی در حال آماده شدن برای اعزام ۵۰ هزار سرباز به روسیه است.
رئیس جمهور اوکراین همچنین مدعی شد: مسکو و پیونگ یانگ توافق کردهاند که بین ۳۰ تا ۵۰ هزار سرباز کره شمالی را در خاک روسیه مستقر کنند و این افزایشی قابل توجه نسبت به استقرار پیشین نیروهای کره شمالی در روسیه است.