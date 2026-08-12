شماری از فرماندهان ارشد نیرو‌های سعودی موسوم به «۸۰۸» از جزیره سُقُطری یمن گریختند و از طریق فرودگاهی در مرکز این جزیره، آنجا را به مقصدی نامعلوم ترک کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع یمنی اعلام کردند؛ این فرماندهان از بیم هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی خود، سُقُطری را ترک کرده‌اند.

این فرار پس از ورود شماری از فرماندهان سعودی از پایگاه «جَبَلُ النّار» صورت گرفت؛ پایگاهی که طی دو روز گذشته در حومه المُخا هدف حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های صَنْعاء قرار گرفته بود.

همزمان استاندار سُقُطری در دولت یمن، با درخواست هوشیاری مردم، پایان دادن به قیمومیت عربستان بر مناطق تحت اشغال را خواستار شد.