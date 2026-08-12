یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از گونه‌های جانوری، یک بهله دلیجه و چهار قطعه کبک را در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان رهاسازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شریفی گفت: این پرندگان که پیش‌تر از یک فرد متخلف کشف و ضبط شده بودند، پس از گذراندن دوره تیمار و اطمینان کارشناسان از سلامت کامل و توانایی بازگشت به چرخه طبیعت، در زیستگاه‌های اصلی خود رها و به دامان طبیعت بازگردانده شدند.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه حیات وحش، از مردم و دوست‌داران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا زنده‌گیری پرندگان، مراتب را سریعاً به ادارات محیط زیست گزارش دهند.