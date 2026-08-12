به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌ها درباره انتصاب فرماندهان نیروهای مسلح و خبرهای جنگ تحمیلی سوم، پاسخ گفت. متن کامل گفتگو به این شرح است:

پرسش: درباره حکم‌هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر کردند و انتصاب فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح کشورمان، اگر بخواهیم در نگاه نخست بپردازیم به مهم‌ترین پیام‌ها، اولویت‌ها و وظایف محول‌شده در این حکم‌ها به فرماندهان، به چه نکته‌هایی اشاره می‌کنید.

سردار نقدی: در این احکام پیام‌های زیادی نهفته است اولاً از لحاظ شکلی این نحوه اقدامی که انجام شد که برخلاف بار قبل که احکام در همان روز اول شهادت فرماندهان صادر شد با گذشت زمانی صادر شد متفاوت است و این ویژگی ولایت است که اقتضاء زمان و مکان در اجتهاد و در تصمیم مشهود است یعنی یک کار کلیشه تکراری که بعضی‌ها می‌پرسند چرا این قدر طول کشید. به اقتضای شرایط عمل شد و بر اساس حکمت و این احکام در یک زمان خاصی صادر شد که آثار خاص خودش را هم بر جامعه و هم بر جبهه‌ها خواهد گذاشت، اما از لحاظ محتوایی یک فصل مشترک با احکام قبلی دارد. این فصل مشترک بخش اصلی آن بحث معنویت و تقوا و بصیرت است. البته این بار این احکام یک ویژگی دارد که واقعاً جا دارد درود بفرستیم به ارواح طیبه شهدا. اغلب این احکام با یاد یک شهید شروع می‌شود. یعنی با تجلیل از یک شهید شروع می‌شود و این ویژگی این دوره است و متمایز از احکام قبل غالباً با تایید از یک شهید درود می‌فرستیم به روح آنها که جایشان امروز در میان ملت ما خالی است ولی آنها جای خودشان را در پیشگاه خداوند پیدا کردند و رزق و روزی می‌گیرند از خداوند متعال، آن وجوه مشترکش عمده‌ترینش بحث معنویت، تقوا و بصیرت است که عامل اصلی پیروزی‌ها است. عامل اصلی اقتدار نیرو‌های مسلح ما است. رکن اصلی قوت نیرو‌های مسلح ما و وجه تمایز نیرو‌های مسلح ما با تمام نیرو‌های مسلح دنیا هستند، مسئله معنویت و تقوا و اینکه این در تمام احکام است توجه به حضرت ولی عصر علیه‌السلام و دعای ایشان در همه احکام این مشترک است که خیلی پررنگ مشخص می‌شود، چون اصل مسئله قوت و اقتدار ما به معنویت ما برمی‌گردد، به ارتباط ما با خدا برمی‌گردد، وگرنه دشمنان ما سلاح‌های خیلی بیشتری دارند. ارتشی که الان ما داریم با آن می‌جنگیم ۱۰۰ برابر بودجه سالانه نیرو‌های مسلح ما بودجه دارد و در طول زمان که این شکاف بودجه‌ای وجود داشته، صد‌ها برابر ما امکانات دارد. نمی‌توانیم بگوییم عامل پیروزی ما مثلاً پهپاد است، موشک بالستیک داریم، پدافند فلان مدل داریم. آن چیزی که ما را متمایز می‌کند و به ما قوت می‌دهد که می‌توانیم بایستیم، آن قدرت ایمان است و بحث معنویت است که در تمام این احکام تکرار شده و وجه مشترک آن با تمام احکام قبلی است که امامان انقلاب تا به حال صادر کردند و به شکل روشن خواسته شده از فرماندهان که به این نکته توجه کنند.

پرسش: به نظر می‌رسد که نقطه اشتراک یک مسیر واحد است برای طی کردن مسیر پرافتخار ایران اسلامی.

سردار نقدی: اصلی‌ترین رکن راهبردی نیرو‌های مسلح ما است و همان خدایی که حضرت نوح را با دست خالی با یک کشتی نجات داد از میان آن سیل، همان خدایی که حضرت موسی را با بنی اسرائیل از نیل عبور داد، همان خدایی که حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد و همان خدایی که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام را به موفقیت‌های درخشان با دست خالی رساند به تنهایی و در غربت این خدا با هر کس باشد قدرت دست اوست و برنده است و لذا این مسئله تکرار شده و خواسته شده هم از فرماندهان از خود فرماندهان و هم از اینکه در داخل سازمانشان رواج بدهند و به این مسئله توجه کنند. یک وجه اشتراک دیگر هم دارد بحث توان رزمی است که توان رزمی را افزایش بدهید و قوی کنید. این هم اشتراک دارد در دوره‌های مختلف و این هم وظیفه ما است وقتی می‌گوییم معنویت، رکن اصلی پیروزی ما است، یکی از ارکان معنویت هم اطاعت فرمان خدا است که در قرآن فرمودند برای مبارزه با دشمن هرچه می‌توانید توان جمع کنید یعنی نگفته فقط معنویت داشته باشید بعد بروید در خانه‌هایتان بنشینید کارتان را درست می‌کنم. باید ما هرچه داریم بیاوریم در میدان. این دو وجه اشتراک در تمام این احکام است. هم این احکام است و هم احکام گذشته. توان رزم آمادگی رزمی و بحث اصلی که بحث معنویت است، اما مسائلی است که قدری تفاوت دارد. این دوره احکام با احکام قبلی به خاطر شرایطی که تغییر کرده و وضعیت‌هایی که تغییر کرده. یک مسئله، مسئله مدیریت بهره‌مند از مهارت‌های فنی و علمی و مسئله متمایز است. یعنی خصوصیت جنگ امروز ما است. ما در گذشته اگر قرارگاه جنگی تشکیل می‌دادیم، وقتی اطلاعات و عملیات مثلاً نیروی انسانی و پشتیبانی در قرارگاه حاضر بودند، مهندسی و مخابرات می‌شد، قرارگاه تکمیل بود و می‌توانستند تقریباً تصمیم‌ها را بگیرند و شروع به عملیات کنند با یک افراد فرعی دیگر، اما امروز جنگ بسیار فناورانه است، جنگ بسیار فنی است و عنصر تحقیقات، عنصر علمی، عنصر فنی باید بیاید، در ضمن قرارگاه باشد به لحظه باید تغییرات انجام بدهیم. الان ما موشک را زدیم، چه تغییری باید در آن ایجاد کنند، با همان سرعت باید بیاید. خواسته نیروی عملیاتی که در میدان است. بیاید در مرکز تحقیقاتی بلافاصله تبدیل بشود به محصول با سرعت این تغییرات سرعت بگیرد و اعمال بشود که بتواند در مرحله بعد موفق باشد، الان این هواپیما را زدیم نخورد، من باید چه تغییری در این پدافند ایجاد کنم که بلافاصله بتوانم در شلیک‌های بعدی، دشمن را بزنم.

پرسش: یعنی تکیه بر موضوع توانمندی‌های فناورانه علمی و فنی به جهت حصول پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بیشتری در ایام فعلی که ایام جنگ کشور است.

سردار نقدی: دو خصوصیت است. یکی اینکه جنگ فناورانه است که وقتی این مطالبه می‌شود باید شدنی باشد. یعنی کاری که تکلیف می‌کنند و می‌خواهند باید شدنی باشد. امروز ما بحمدالله از سلاح‌های بومی بهره‌مند هستیم در همه سلاح‌هایمان پهپاد‌ها و موشک‌های ما شناور‌های تندرویمان، پدافند‌های هوایی، سیستم‌های جنگ الکترونیکی اینها همه بومی هستند. همه تسلیحات ما کاملا بومی است و این اجازه می‌دهد که چنین امکانی را ما ایجاد کنیم و بحث فناوری را بیاوریم در مدار مدیریت صحنه نبرد و به لحظه بتوانیم، خوب خیلی از کشور‌ها این خصوصیت را ندارند، سلاح را از کشور دیگری می‌خرند و می‌آورند، هر قابلیتی آن سلاح دارد باید استفاده کنند و با آن بسازند. هر چی که هست همان است ولی خوب اولاً ما دشمنی را پیش رو داریم که فناوری جهان را در اختیار دارد و بزرگترین صادر کننده سلاح در دنیا است، لذا این دشمن مرتب خودش را در جنگ پیچیده‌تر می‌کند و هر لحظه تغییر می‌دهد. ثانیا ما این قابلیت را داریم که بخواهیم این کار انجام بدهیم، لذا این عنصر مدیریت بهره‌مند از مهارت‌های فنی و علمی واژه‌های جدیدی است که به این احکام اضافه شده و مطالبه شده و یکی از خصوصیاتی است که می‌تواند پیاده بشود و به حمدالله تا الان شکل گرفته و میدان خودش این را به ما دیکته می‌کند که ما این کار را انجام بدهیم. مسئله دیگری که به آن اشاره شده شاید قبلاً هم کم و بیش اشاره شده، اما اینجا خیلی جدی‌تر در حکم قرارگاه خاتم است. البته بحث جنگ ترکیبی است، یعنی استفاده متوازن از تمام ظرفیت‌ها جنگ همه جانبه حالا در رسانه‌ها معمولاً می‌گویند در یک عملیات ترکیبی ما پهپاد و موشک را با هم زدیم. این جنگ ترکیبی نیست اینها همه شاخه نظامی کار است، جنگ ترکیبی، یعنی شاخه نظامی که مجموعه تمام سلاح‌ها است با دیپلماسی، با تبلیغات، با مسائل اقتصادی، با جنبه‌های اجتماعی همه با هم بتوانند حرکت کنند و به یک هدف مشترک برسند، یعنی همه این ظرفیت‌ها با هم ترکیب بشوند و یک هدف مشخصی را بتوانند تامین کنند.

پرسش: رسیدیم به ویژگی هر کدام از فرماندهانی که زمام امور را در بخشی بر عهده گرفتند برای تقویت بازدارندگی و استفاده از توانمندی‌های بیشتر برای اعتلای نام ایران عزیز.

سردار نقدی: من با همه دوستانی که این احکام را گرفتند، سابقه طولانی چند دهه‌ای با اغلبشان زندگی کردیم در شرایط مختلف جنگی در دفاع مقدس بعد از آن در شرایط جنگ نرم، حوادث بزرگ، تجربه‌های زیادی از اینها دارم. واقعاً می‌توانم در پیشگاه خداوند شهادت بدهم که اگر امروز بگردید در دنیا فرماندهانی پاک‌نهادتر و درستکارتر از اینها شما نمی‌توانید پیدا کنید. انسان‌های با تقوا و با فضیلت، با فهم و درک بالا، با دانش خوب و بسیار ساده‌زیست و بسیار متواضع چیزی که تقریباً در ارتش‌های دنیا کمتر پیدا می‌شود که در این سطوح افراد این قدر متواضع و افتاده و این قدر ساده‌زیست باشند و آن قدر دانش داشته باشند و در سطح بالای دانش و علم باشند و این خصوصیت نظام ما است، شکرگزار باشیم که خداوند متعال این عنایت را کرده به خاطر نعمت ولایت و اینکه اساس نظام ما بر اساس پاکی و طهارت و تقوا است، چنین زایش‌هایی را داشته باشد و دشمن هم دیده هر چقدر که فرماندهان را می‌زند، تیغ را تیزتر می‌کند، یعنی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. الان اگر وارد نیرو‌های مسلح ما بشوید، افرادی که پایین‌تر هستند، مشتاق‌تر هستند، با وجود اینکه در معرض بیشتر خطر هستند تا رده‌های بالاتر که ممکن است در قرارگاه و اینها باشند، اما مشتاق هستند به اینکه به رزمندگی، به جهاد آنها مطالبه می‌کنند که چرا نمی‌رویم کار را تمام کنیم، یعنی حالت این‌طوری در بچه‌های ما است و اینها از صدر فرماندهان این روحیه‌اش وجود دارد، یعنی ثابت می‌کند این وضعیت و همه دیدند که خوب حالا فرمانده‌ها را زدند چه اتفاقی در جبهه افتاد، آیا افتی پیدا شد، آیا در استحکام نیرو‌های مسلح ما یک ذره نسبت به جنگ ۱۲ روزه نسبت به حوادث قبلی که ایجاد کرده بودند، یک ذره سستی نسبت به قبل توانستند ببینند؟ نه.

پرسش: حتی سرعت پاسخگویی بیشتر شد.

سردار نقدی: بله ظرف چند دقیقه عملیات انجام شد و همه دیدند که این شهدا خصوصیاتی که دارند، خونشان می‌جوشد و رزمندگان جدیدی را به میدان می‌آورد و استعداد‌های جدیدی را شکوفا می‌کند که این‌طور بتوانند بدرخشند و الحمدلله مشت ما از این لحاظ پر است و تربیت یافتگان امامین انقلاب و انقلاب اسلامی فراوان هستند که امروز بتوانند در این عرصه‌ها میدان‌داری کنند.

پرسش: درباره تحولات کشور صحبت کنیم. یک نکته بسیار مهم اینکه از ابتدایی‌ترین روز‌ها زمانی که دیگر توان رزم ما، نه تنها بر خودمان بر همه دنیا ثابت شد، اعلام کردیم حتی دنیا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در جنگ پیروز است. کجا‌ها نقطه قوت ما در این پیروزی بود و چه شد که ما گفتیم و اعلام کردند و گفتند که ما پیروزیم؟

سردار نقدی: اولا که دشمن در اهدافش شکست خورد و هدف اصلی سقوط نظام و تجزیه ایران را مشخص کرده بود که در همان روز‌های اول در این قضیه شکست خورد و بعد اینها با دستپاچگی بدون راهبرد شدند، یعنی وقتی اینها شکست خوردند دیگر نمی‌دانستند چه کار کنند. برنامه‌ریزی نکرده بودند که اگر این نشد چه قرار است بشود، لذا آمدند هر چند روز یک عددی معلوم کردند می‌خواهیم برویم جزیره خارک را بگیریم، می‌خواهیم برویم به خاک ایران حمله زمینی کنیم، می‌خواهیم تنگه هرمز را باز کنیم. هر چند روز یک بار هدف جدید را مطرح کردند، ولی شکست خوردند. یعنی ۱۴ هدف با آن دو هدف، ۱۲ هدف بعدی که من اینها را برشماری کردم، در بعضی از مقالات هم منتشر شده ۱۴ هدف اینها دو هدف اصلی داشتند، دو تای آن را شکست خوردند، ۱۲ هدف بعدی هم معین کردند، در همه شکست خوردند که آخرین آن همین بود که بیایند مسیری را دوباره در تنگه هرمز باز کنند و در همه اهدافشان شکست خوردند بلکه برعکس شد یعنی نه تنها نتوانستند نظام را ساقط کنند بلکه جا پای نظام را محکم کردند. ما برای نسل‌های جدیدی که آن حوادث اول انقلاب را ندیده بودند، نمی‌توانستیم زیاد توضیح بدهیم، چطور برایشان ملموس کنیم که آمریکا و استکبار چه جنایتکاری است و چقدر خونریز و بی‌رحم و قصی‌القلب است، منتها در این جنگ خودشان دیدند برای دو نسل ما دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها و حتی دهه ۱۴۰۰ که الان در میدان هستند و حضور دارند، برایشان نهادینه شد و دیگر از ذهنشان بیرون نمی‌رود که آمریکا چه موجودی است،‌ ام الفساد است. به گفته امام راحل بزرگوار، آمریکا شیطان بزرگ است و دیگر برای همه‌ جا افتاده، یعنی انقلاب بیمه شد. مسئله تجزیه نه تنها نشد بلکه امروز شما در همه اقوام نگاه بکنید خیلی قوی‌تر از گذشته همه به ایرانی بودن خودشان افتخار می‌کنند یعنی این انسجام خیلی محکم‌تر شد و در خیلی حوادث و مسائل دیگری که پیش آمد و اتفاقاتی که بر عکس خواسته آنها نتیجه داد، اما مهمترین بحث پیروزی که ما کسب کردیم این حضور مردم در صحنه و انسجامی که از خودشان نشان دادند و این نفوذی که در دنیا پیدا شد شوخی نیست. آمریکایی‌ها ایران و عراق را ۸ سال به جنگ انداختند، با تحریک صدام به ایران حمله کردند و از آن پشتیبانی کردند و خودشان هم وارد عمل شدند و خلیج فارس که آنها را سرپا نگه دارند که ما بجنگیم، افراد زیادی شهید و کشته شدند از طرفین، مجروح شدند، قطع عضو شدند، این مسئله پدیده استثنایی و عجیبی است. رهبر انقلاب اسلامی می‌روند در عراق ۱۲ میلیون نفر، ۸۰ کیلومتر، ۲۳ ساعت ایشان را تشییع می‌کنند و دوستانی که آنجا بودند برای ما تعریف کردند و می‌گفتند این مردان بزرگ با سن‌های بالا جوری ضجه می‌زدند در این تشییع گریه می‌کردند که انگار یک مادر، جوان از دست داده. این‌طور مردان بزرگ گریه می‌کردند. خوب این تحولی که به وجود آمد و یقین دارم که این تشییع یعنی می‌شود این را احراز کرد که این تشییع اگر در نیویورک می‌شد همین اتفاق می‌افتاد، اگر در لندن می‌شد همین میلیون‌ها نفر آدم می‌آمدند با همین احساسات و عشق. افرادش الان هستند شما می‌توانید بروید ببینید در کف خیابان‌های لندن و نیویورک در کشور‌های مختلف دنیا طرفداران این خط و این راه و این شخصیت بزرگ فراموش نشدنی. این بزرگترین پیروزی بود یعنی ما یک پیروزی تمدنی پیدا کردیم فراتر از پیروزی راهبردی، در میدان پیروزی‌های تاکتیکی داشتیم ۲۰۰ پهپاد را سرنگون کردیم چه کسی باور می‌کرد، گزارشی پنتاگون به کنگره آمریکا داده بود ۴۲ فروند هواپیمای جنگی آمریکا کامل از بین رفته و از رده خارج شد چه کسی باور می‌کرد که این اتفاقات بیفتد، ناو جنگی‌ آنها موشک بخورد و فرار کند به اقیانوس هند. الان ۵ ماه است که ناو‌های هواپیمابر ناو‌های جنگی آمریکا نتوانستند در ناوگان پنجم که اسکله‌هایش در بحرین است پهلو بگیرند. اصلاً نتوانستند به آن نزدیک بشوند. یعنی چنین شکست‌های تاکتیکی در میدان که کم نبوده که مثلاً اینها ۲۰۰ پهپاد را از دست بدهند، آواکس را از دست بدهند، ۱۰ تا سوخت‌رسان و هواپیمای ترابری‌ را از دست بدهند. اینها اتفاقات کوچکی نبودند. ۳۵۰ نقطه حداقل در پایگاه‌های آمریکا در منطقه نابود شده به‌طور کامل تخریب شده، اینها اتفاقات بسیار بزرگی بوده که تا به حال سابقه نداشته در تاریخ جنگ‌هایی که آمریکا کرده، این مسائل همه بی‌سابقه بوده. ما این پیروزی‌های تاکتیکی را داشتیم. پیروزی‌های راهبردی را که داشتیم. الان عربستان می‌آید با ترکیه و پاکستان با هم پیمان دفاعی امضا می‌کنند یعنی بزرگترین شکست برای آمریکا است. یعنی ترامپ باید برود خودش را دار بزند، یعنی این پیمان بسته شده، تو هیچ عرضه نداشتی من باید بروم با ترکیه با هم پیمان ببندیم تا از کشورم دفاع کند، تو عرضه دفاع نداشتی کاری برای ما بکنی. این شکست بزرگی است. ما فراتر از این شکست‌های تاکتیکی را به دشمن تحمیل کردیم و فراتر از شکست‌های راهبردی، شکست تمدنی به دشمن وارد کردیم. امروز تمدن غرب در مقابل تمدن اسلام سرشکسته شده و فرو افتاده و امروز اقبال مردم به سمت این تمدن الان فوق العاده است. همه عظمت را می‌بینند، سال‌ها آمدند تبلیغ کردند که نظام ایران دیکتاتوری است، من این را از یک آمریکایی شنیدم سال‌ها می‌گفتند دیکتاتوری است، بعد ما دیدیم دیکتاتوری یعنی متکی به فردی که آن فرد وقتی که زده شود، همه چیز از هم می‌پاشد، ما دیدیم که شما رهبر بعدی هم نیامده بود ۱۰ روز کشور را اداره کردید.

این جنگ ترکیبی است، یعنی همه با هم کار می‌کنیم و همه اجزای یک کشور، همه ابعاد مختلف توانمندی‌ها و مولفه‌های قدرت بیایند و جای خودشان را باز کنند.

جنگ شناختی این جا مفهوم پیدا می‌کند در کنار جنگ نظامی، اشاره شده و خواسته شده از قرارگاه خاتم‌الانبیا که به این جنگ شناختی و ترکیبی بپردازد. این موضوع، قدری در احکام به این صراحت نزدیک شده است، البته اشاراتی قبلا بوده، نه به این صراحت، این یک تغییر است.

پرسش: هر موضوعی که شما الان اشاره می‌کنید که حتما مورد سوال مردم است، جزئی‌تر آن چیست؟

سردار نقدی: موضوع دیگری که یک تحول عمده‌ای محسوب می‌شود، دکترین تهاجمی است، یعنی دکترین رزمی ما، تدافعی بوده، یعنی این که بتوانیم کشور را نگه داریم از تهدید و در همین حد ما موفقیم و کارمان را انجام دادیم. این جا یک عنصر جدیدی مطرح می‌شود که در سه جا هم خودش را نشان می‌دهد، این دکترین تهاجمی، یکی در حکم سرلشکر وحیدی فرمانده کل سپاه است که آن جا به صراحت اشاره می‌شود به توانمندی به منظور بازدارندگی حداکثری و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی، چرا این مسئله اضافه می‌شود و می‌آید در صحنه، اقتضائات شرایط است، شرایط اقتضاء می‌کند، دشمن آمده رهبر ما را به شهادت رسانده، این جا دیگر نه مردم ما قانع هستند، نه مسلمانان دنیا قانع هستند و نه جوامع بشری، عدالت خواهان و آزادی خواهان قانع به اینکه شما کشورتان را حفظ کردید، موفقیت کامل شده است و مثلا این‌ها قانع نمی‌شوند، قصاص می‌خواهند و یک شرایط خاصی هم به وجود آمده که این کار الان شدنی‌تر است، یعنی امکان الان داشتن یک دکترین تهاجمی برای کشور ما میسرتر است، شاید قبل از این جنگ ما تصویر روشنی از یک جنگ واقعی با آمریکا نداشتیم، چون عملیات کرده بود، عراق را گرفته بود، منتها یک نمایش بود، چون بخش اعظم عراق از دست حکومت مرکزی خارج شده بود، مردمش ناراضی بودند، بعد هم آمده بود با ارتشی که یک سری جا‌ها دستشان بود، تبانی کرده بود و یک راهپیمایی کرد و یک نمایشی از این جنگ بود. در افغانستان هم تقریبا که یک ارتش واقعی در مقابل آن مقاومت کند، نبود و اینکه آمریکا چه‌کار می‌کند، معلوم نبود. این جنگ، رزمایشی برای ما شد.

پرسش: یک تهاجم همه جانبه، یک مقاومت تمام عیار؟

سردار نقدی: برای ما یک رزمایشی شد که وزن کشی کنیم و ببینیم دشمن ما الان واقعا چیست. خوب تصویری که خیلی از مردم یا مثلا حتی مدیریت‌های غیر نظامی کشور و این‌ها از قدرت دشمن داشتند، یک سری خیلی بیشتر از این حرف‌ها بود، تصویری که خود نظامی‌ها داشتند، متفاوت بود با آن چیزی که ما در صحنه عمل در رزمایش، آن را سنجیدیم.

پرسش: دکترین نظامی ما از دکترین دفاعی به سمت دکترین تهاجمی پیش برود؟

سردار نقدی: این چیزی است که تصریح شده، البته عبارت آمادگی است. یعنی ما باید آماده شویم برای این کار که این قابلیت را داشته باشیم، این قبلا خواسته نشده، یعنی ما شاید در دوره‌های بعدی وقتی می‌گویند آمادگی یعنی بنا به دستور، نه اینکه ما فردا برویم این کار را انجام دهیم، هر موقع اقتضا کند و فرمان صادر شود، باید بتوانیم عملیات را به خاک و سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمان بتوانیم عملیات انجام دهیم، این ویژگی‌های دکترین تهاجمی است که باید احراز شود، الان سپاه مکلف شده است که این آمادگی را کسب کند. باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بتواند این کار را در موقع مقتضی انجام دهد، هر موقع که خواسته شد باید بتواند به شکل هوشمند و گزینشی و انتخابی در هر جایی که لازم و اقتضا شد به دشمن تهاجم کند. به صرف اینکه خودمان و توانایی‌های خود را حفظ کنیم، این حد نهایت عملیات ما را دیگر از این به بعد نمی‌بینید، این در حکم سردار وحیدی آمده و هم در آن حکم قرارگاه که ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم است که خود این اشاره‌ای به چابک شدن قرارگاه و ستاد کلی است که یک مجموعه ستادی با یک مجموعه‌ رزمی ادغام می‌شوند، از حالت ستادی بیرون می‌آید و قدری چابک می‌شود.

پرسش: در عملکرد چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟

سردار نقدی: این سرعت کار را بالا می‌برد و کمک می‌کند به همان دکترین تهاجمی و سومین جایی که علامت این تغییر دکترین را می‌بینیم، در حکم سازمان بسیج است که اشاره می‌شود به اینکه ترویج فرهنگ بسیج در جهان یعنی امتداد حرکت بسیج در دنیا این جا خواسته می‌شود برای اولین بار در حکم بسیج و این‌ها یک تحول بزرگی است در بخش دفاعی ما و این اقتضای زمان ما است، یعنی امروز زمان مهیا است برای این، شما الان در هر جای دنیا بروید، جمهوری اسلامی ایران طرفدار بسیار زیاد دارد.

من گفت‌و‌گو کردم با افرادی که از جا‌های مختلف دنیا حتی از خود آمریکا، واقعا زمینه آماده است، طرفداران انقلاب اسلامی فوق العاده زیاد شدند و امروز همه احساس عزت می‌کنند، بسیاری از کشور‌ها آرزو می‌کنند‌ که ای کاش ما مثل شما بتوانیم مقابل استکبار بایستیم و ایستادگی کنیم و شما فخر ما هستید؛ مردم از جا‌های مختلف دنیا.

پرسش: این ظرفیتی است که در جنگ تحمیلی سوم بیشتر از گذشته، آن را به‌ دست آوردیم؟

سردار نقدی: این جا حاصل شد، شاید این دید را نداشتند. در رسانه‌های آمریکایی آمدند به مردم القا کردند که چند سال رهبری ایران پول‌های آنان را جمع کرده فرستاده روسیه و قرار است برود آن جا و اصلا نیست در ایران، خانواده خود را فرستاده، از این تبلیغاتی که می‌کردند. وقتی مردم این شهادت را دیدند، بیدار شدند، خیلی‌ها مراجعه می‌کنند به افراد متدین و انقلابی که در همین کشور و در خود آمریکا هستند، مراجعه می‌کنند و عذرخواهی می‌کنند و می‌گویند که ما نمی‌شناختیم و نمی‌فهمیدیم، شما افتخار ما هستید، تعبیری که برخی از دوستان داشتند، می‌خواهند دست ما و پای ما را ببوسند که شما افتخار همه آزادی خواهان و همه مسلمانان هستید، شما ایستادید، شما و تحولات بزرگی در روحیه مردم و در تفکر مردم راجع به انقلاب اسلامی در دنیا ایجاد شده و این زمینه فراهم شده است. اگر امروز از یک دکترین تهاجمی صحبت می‌کنیم، به خاطر این است که زمینه‌های آن فراهم شده و مطالبه الان مطالبه دنیاست، مطالبه مسلمان‌هاست، بحث قصاص عاملان این جنایت مطالبه همه این‌هاست، این تحول بزرگی است که در این احکام به وجود آمده است.

پرسش: یک نکته بسیار مهم اشاره کردید، تاکید بر جنگ پیچیده و جنگ شناختی که دشمن در ابعاد مختلف پیشتر آغاز کرده و جمهوری اسلامی ایران که شما تاکید دارید و تمام مقامات کشور از رهبری تا دیگر مقامات در اجزای مختلف و دستگاه‌های متفاوت بر اینکه ما آمادگی خود را باید همه جانبه حفظ کنیم برای اینکه بتوانیم مقابله کنیم با ابعاد و ظرفیت‌های مختلفی که دشمن به کار می‌برد برای این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی. یک نکته‌ای که در احکام گذشته از طرف رهبر شهید و در احکام جدید از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن تاکید شده، تقویت ظرفیت‌های مردمی است. در یک نکته اشاره کردید، تقویت ظرفیت دفاعی، رزمی، نظامی، بخش دیپلماسی، بخش اقتصادی و در یک بخش و گزینه اشاره کردید که ظرفیت‌های اجتماعی خود را باید فعال کنیم، نکته‌ای که رهبر شهید بر آن تاکید می‌کردند، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن اشاره و تاکید دارند، در گذشته انجام می‌دادیم و قرار است الان انجام دهیم، چگونه قرار است در امتداد راه گذشته، این شبکه اطلاعات مردمی و ظرفیت‌های مردمی فعال شود؟

سردار نقدی: همین نکته که می‌خواستم بگویم که شما زودتر پرسیدید، تمایزی که در این احکام است که هر ایرانی یک بسیجی در حکم بسیج آمده که محصول یک درخشش بزرگ و آمادگی زیادی است که مردم ما از خودشان نشان دادند، این حضور در صحنه‌ای که مردم نشان دادند این ظرفیت را از خودشان نشان دادند که مطالبه دور از دسترس نیست، هر ایرانی یک بسیجی، ۳۱ میلیون جان‌فدا ثبت نام کردند، خیلی بیشتر از این‌ها هستند، منتها خیلی‌ها سرشان در این شبکه‌ها که بخواهند ثبت نام کنند، نیست ولی در میدان دارند خودشان را نشان می‌دهند، در خیابان، در زندگی روزمره خودشان را نشان می‌دهند، این درخشش بی نظیری که ملت ما از خودش نشان داد در ایمانش، در صلابتش، در شجاعتش که همه دنیا را شگفت زده کردند این مردم و یک الگو شدند برای همه ملت‌های دنیا، این حضور در صحنه‌ای که داشتند، این انتظار را به وجود می‌آورد و این قابلیت را نشان می‌دهد که هر ایرانی یک بسیجی، هر ایرانی یک رزمنده تفنگدار، یک رزمنده در میدان و این در حکم مسئول بسیج تصریح شده به آن و ما باید اهتمام کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم و کار ساده‌ای نیست که این همه جمعیت را متمرکز کنیم و هر کسی کار خودش را پیدا کند و در تمرین‌هایی که با هم داشتیم با مردم این کار شکل خودش را پیدا می‌کند، شما تمرین اربعین را می‌بینید، میلیون‌ها تن می‌آیند و می‌روند، بدون اینکه هیچ‌گونه اتفاق سوئی بیافتد و همه این‌ها تغذیه به موقع، استراحت به موقع، اگر مریضی دارند مداوای او به موقع، همه چیز فراهم است، این تمرین را داشتیم، در روز غدیر در شهر‌های مختلف ایران برنامه‌هایی اجرا می‌شود، همین راهپیمایی جاماندگان اربعین که میلیون‌ها تن در ایران می‌آیند و در راهپیمایی، همه به خوبی پذیرایی می‌شوند و برنامه فرهنگی به خوبی برای آنان پیاده می‌شود، برنامه جذاب و موثر، خدمت‌رسانی، نظافت می‌شود و همه چیز سر جای خود انجام می‌شود.

تمرین‌هایی داشتیم، اما در ابعادی که مستمر باشد و در همه جنبه‌ها بروز و ظهور پیدا کند، کاری باید انجام شود و این به گردن مسئول بسیج و سازمان بسیج گذاشته شده است که بروند و مقدمات این کار را مهیا کنند.

پرسش: وقتی این احکام صادر شد، از نگاه عموم مردم یک جان دوباره، یک انرژی مضاعفی به بدنه‌های نیرو‌های مسلح کشورمان که جانانه از ایران عزیزمان دفاع کردند، پمپاژ شد. حال خود عزیزان نیرو‌های مسلح چگونه است با این انتصاب‌ها، با وجود اینکه طبق ریل‌گذاری و آنچه که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شده بود، همه با قوت کار خودشان را انجام می‌دادند؟

سردار نقدی: این بازتاب خوبی داشت. این جا شاید قدری خوب نباشد که ما بخواهیم جزئیات فداکاری‌هایی را که رزمنده‌های ما کردند، بگوییم و بیان کنیم و شاید خیلی از جزئیات را نشود وسط جنگ گفت که دشمن بخواهد سوءاستفاده کند. فداکاری‌های فوق العاده زیاد بچه‌هایی که در گرمای جنوب و شرجی و شرایط بسیار سخت در موضوع‌هایی که از قبل پیش‌بینی نشده بود، ولی بعد به عنوان تهدید محسوب شد و امکاناتی مهیا نبود و با همان امکانات ابتدایی ایستادند و پایمردی کردند تا بچه‌های موشکی و پهپادی در آتش‌های بسیار سنگین، این‌ها با این احکامی که صادر شد یک روح جدیدی در آن‌ها دمیده شد و یک احساس عزتمندی بیشتر و غرور بیشتری به آن‌ها دست داد و مهیاتر شدند برای اینکه بخواهند این مسیر را ادامه دهند و از نو همه را صفر کیلومتر کرد و همه را آماده یک رزم بزرگ دیگری کرد و شاید از حکمت‌های این تاخیر یکی همین بود که در چنین موقعیتی بیاید و یک روح جدید و یک آمادگی جدید به نیرو‌های مسلح ما بدهد، هر چند دوستان ما فرمانده بودند در این کار‌ها و کار‌ها را اداره می‌کردند.

کشور، چند روز بدون اینکه رهبر انتخاب شود، در حال جنگ اداره شد و هیچ مشکلی پیش نیامد، این نشان داد که این نظام وجود دارد، نه فقط یک دیکتاتوری وجود ندارد که متکی به یک فرد باشد که با رفتن آن همه چیز فروبپاشد، نه تنها فرو نپاشید، بلکه قبل از تعیین رهبری بعدی، این کشور به خوبی اداره شد در حال جنگ، جنگ هم با موفقیت طی شد. در همان روز‌ها این‌ها به ما نشان داد که این نظام، اصول و پایه‌هایی دارد و به هیچ وجه دیکتاتوری و این حرف‌ها نیست. این عشقی که مردم در ایران نشان دادند در تهران، در مشهد، در قم، ده‌ها میلیون انسانی که در اقیانوس اشک، رهبری را تشییع کردند و با آن همه احساسات و ساعت‌های طولانی در آن آفتاب و از سحر آمدند در منطقه شرق تهران و در خیابان انقلاب و آزادی و دماوند و همه این‌ها پر از جمعیت شد از سحرگاه و شب قبل و این عشق و علاقه که مردم نشان دادند، همه تبلیغات سوئی را که شده بود، بر باد و نشان داد که ما آزادی‌خواه‌ترین هستیم.

پرسش: و عدالت طلب‌ترین؟

سردار نقدی: آزادی‌خواه‌تر و آزادانه‌تر از نظام ولایت فقیه نداریم و بالاترین سطح مردم‌سالاری و احترام به مردم در نظام ولایت فقیه است، ولایت فقیه را حضرت امام راحل بار‌ها فرمودند که نه دیکتاتوری است، بلکه ضد دیکتاتوری است، به خاطر اینکه قانون خداست، این‌ها چیز‌هایی است که اتفاق افتاد و این‌ها فوق پیروزی تاکتیکی است که در میدان پیدا کردیم، آمریکا تمام توان خود را گذاشت که تنگه هرمز و عوارض را هم می‌خواهم ۲۰ درصد بگیرم، همه بر باد رفت، ۱۴ هدف این طوری تعیین کرد و همه آنها شکست خورد، باید شرح دهیم که این ۱۴ هدف چه بود و همه شکست خورد. غیر از پیروزی راهبردی که امروز در منطقه، تحول‌های بزرگی در حال شکل‌گیری است، پایگاه‌های بسیاری از دشمن، تخلیه و خانه ارواح شد و کم کم باید به فکر ترک آن‌ها باشند، ما یک پیروزی تفکری پیدا کردیم و غلبه تفکر ولایت فقیه و حکومت دینی بر ادعای مردم‌سالاری غرب؛ این بزرگترین پیروزی ما بود.

پرسش: یک زمان، سردار شهید بزرگوار حاجی‌زاده، وقتی صحبت می‌کردند از قدرت موشکی و قدرت پهپادی، ما بسیار به خودمان افتخار می‌کردیم، پیش از جنگ ۱۲ روزه؛ آن جنگ که آغاز شد، ما قدرت پهپادی و موشکی خودمان را دیدیم؛ جنگ تحمیلی سوم که آغاز شد، جهان بیش از گذشته آگاه و واقف شد بر آنچه ما در عرصه نظامی، دفاعی و امنیتی خود حاصل کردیم، به واسطه دلاوری‌ها و ایثار‌هایی که فرزندان غیور ملت در نیرو‌های مسلح دارند. ما چقدر موشک و پهپاد داریم، چقدر موشک و پهپاد استفاده شده، ذخایر موشکی ما برای دفاع از ایران چقدر است، بعضی مواقع، مقالات و مصاحبه‌ها و خط‌های خبری و رسانه‌ای و تبلیغاتی آن طرفی‌ها، این خط را تبلیغ می‌کند که ذخایر موشکی جمهوری اسلامی ایران رو به پایان است؟

سردار نقدی: بله عدد هم می‌دهند و می‌شمرند، اولا که این سوال را یک شبکه تلویزیونی آمریکایی از من پرسید، امروز مصاحبه داشتم، به آن پاسخ دادم که شما نتوانستید در غزه که به اندازه یک چهارم تهران است، کل مساحت نوار غزه به همین اندازه است، از این طرف بایستید، با چشم غیر مسلح آن طرف آن را می‌بینید، یعنی راهی نیست، نتوانستید آن جا جلوی تولید موشک بگیرید، یعنی زیر چشم شما و زیر بمباران‌ها بعد از تداوم جنگ آن جا تولید اسلحه می‌شد، در همان قسمت کوچک، چطور می‌خواهید در بیش از یک میلیون و هشتصد هزار کیلومتر سرزمین، جلوی تولید ما را بگیرید، ما تولید می‌کنیم، اصلا این کار تمامی ندارد.

الان بیشتر از نواختی که داریم، شلیک می‌کنیم، بیشتر از نواخت شلیک، موشک بالستیک تولید می‌کنیم و به دست رزمنده می‌دهیم، خیلی بیشتر از نواخت شلیک پهپاد قابلیت تولید داریم، به آن‌ها گفتیم اگر مشتری دارید بیاورید، حاضریم بفروشیم، این قدر ما زیاد می‌توانیم تولید کنیم، مشکلی در تولید این‌ها نداریم، این تولید ادامه خواهد داشت، اگر جنگ چند سال طول بکشد در آخرین روز آن باز هم موشک‌های بالستیک توی سر دشمن ما می‌خورد. این موضوع روشن باشد که فقط متکی به ذخایر نیستیم، ما تولید می‌کنیم. حالا او خیلی اصرار داشت که چطور تولید می‌کنید، گفتم به انحای مختلف، به هر حال شما که نتوانستید در غزه، در آن مساحت کوچک، جلوی تولید را بگیرید و جا‌های دیگر که نمی‌خواهم اسم ببرم، این جا که یک کشور بزرگی هستیم، تولید می‌شود و مرتب به دست رزمنده می‌رسد و از این لحاظ ما خودکفا هستیم. خودمان، طراح، سازنده و محقق هستیم و بچه‌های ایرانی همه این کار‌ها را بحمدالله به فضل الهی و با هدایت‌های خوبی که رهبر شهیدمان در خودکفایی صنعت دفاعی، محور قضیه بودند، از اول انقلاب و تا آخر هدایت کردند این کار را به خوبی، الان دست ما در این زمینه پر است، این را باید بداند دشمن، اگر یک روزی بیاد که آن روز نخواهد بود که اصلا ما هیچ موشکی نداشته باشیم، آن روز خیلی خطرناک‌تریم.

پرسش: با ظرفیت‌های پرانگیزه روبرو می‌شود؟

سردار نقدی: با ظرفیت‌های پرانگیزه روبرو می‌شود که می‌توانند منافع آمریکا در جهان را به آتش بکشند و از بین ببرند، ما خیلی از کار‌ها را نمی‌کنیم، فعلا می‌توانیم با همین موشک، جنگ را اداره کنیم، تصور می‌کنند و برای آن روز کنتور می‌اندازند که چه زمان تمام می‌شود. چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، دست بچه‌ها پر است، همچنان پر خواهد بود به فضل پروردگار الهی، یک روزی خیلی محاسباتی برای خودشان می‌کنند، آن روز خیلی خطرناک‌تر از امروز خواهیم بود، روی این موضوع خیلی حساب نکنند، کنتور نیندازند، عدد ندهند، سران آنها عدد می‌دهند و دل خود را خوش می‌کنند که یک روزی بتوانند غلبه کنند، این حرف‌ها نیست.

پرسش: یک سوژه در کنار موضوع‌های دیگر را دنبال می‌کنند که یک خط قرمزی ایجاد کنند بین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با دیگر ارکان نظام، مثل دولت، مجلس، قوه قضاییه، حتی با مردم. هماهنگی نیرو‌های مسلح در اجزا و بخش‌ها، با ارکان نظام و مردمی که در میدان هستند، چقدر است؟

سردار نقدی: دشمنان، خودشان نمی‌فهمند چه می‌کنند، این مکر خداست. چگونه این‌ها را به این کار‌ها وا می‌دارد. آن‌ها می‌گویند نیرو‌های مسلح ما جنگ‌طلبند و دولت می‌خواهد صلح می‌کند، درباره خودشان چگونه است اوضاع، درباره خود آمریکا، در رسانه‌های خود چه می‌گویند. می‌گویند نیرو‌های مسلح آمریکا می‌گویند جنگ نکنیم، دولت و سیاسیون می‌گویند جنگ کنید، یعنی خودشان می‌گویند نیرو‌های مسلح ایران، دست برتر را دارند، این قدر دست برتر را دارند که می‌گویند برویم و بجنگیم و نیرو‌های مسلح آمریکا دست پایین‌تر دارند. با اینکه سیاسیون آمریکا می‌گویند که بروید بجنگید، خودشان به چه واقعیتی اعتراف می‌کنند، به دست برتر قاطع نیرو‌های مسلح ما اعتراف می‌کنند. البته این‌طور نیست که شجاعت و انگیزه بالای جنگندگی در رزمنده‌های ما بخواهد از خط بیرون بزند و بشود ناهماهنگی با کل کشور. چنین اتفاقی نمی‌افتد، بالای سر همه، رهبری است، کشور قانون اساسی دارد، رهبر، تعیین کننده جنگ و صلح است و بالای سر همه قواست و هر موقع، هر تصمیمی بگیرد، همه با هم هماهنگیم، همان راه را می‌رویم، هر چه فرمان باشد همه اطاعت می‌کنند، هم دستگاه سیاسی و اداری کشور طبق قانون اساسی اطاعت و تمکین می‌کند و هم نیرو‌های مسلح تمکین می‌کنند، چنین چیزی که بخواهد تبدیل شود به اختلافی که مثلا در کشور لائیکی که این‌ها را با هم به اختلاف بیندازند، ممکن نیست در کشور به وقوع بپیوندد.

پرسش: تصویرها از شهر‌ها و روستاهای کشور را هر شب نشان می‌دهیم. بیش از ۱۶۰ شب است که مردم در خیابان هستند، این پیام را شما در میدان دریافت می‌کنید؟

سردار نقدی: رکن اصلی همه پیروزی ما همین است. اصل پیروزی در خیابان‌هایی که مردم حضور پیدا کرده‌اند، رقم خورده است. دلگرمی رزمنده‌های ما، شجاعت آنان، ترس و ناامید شدن دشمن از دست‌اندازی به این مملکت، همه این‌ها این جا رقم خورده است. ما به ملت افتخار می‌کنیم، آنان کاری کردند که در تاریخ بشر بی‌سابقه است، این ایستادگی و عظمت. پاداش بزرگی در انتظار این مردم است. خدا این حضور را بی‌پاداش نخواهد گذاشت؛ پاداش بسیار بزرگی که چشم‌ها را خیره کند.