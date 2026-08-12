رئیس پلیس راه لرستان گفت: تصادف شدید میان دو خودرو در محور خرم‌آباد به سمت پلدختر، منجر به جان باختن دو نفر و مجروح شدن سه تن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس راه لرستان گفت: با اعلام وقوع تصادف توسط مرکز فوریت‌های پلیسی، عوامل پلیس راه، انتظامی و دستگاه‌های امدادی بلافاصله در محل حادثه در محور خرم‌آباد-پلدختر حاضر شدند.

سرهنگ شهرام شادابی چگنی افزود: بر اساس گزارش‌های میدانی، این تصادف ناشی از برخورد شدید میان یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ بوده است. در پی این برخورد، راننده و سرنشین خودروی پراید در محل حادثه جان خود را از دست دادند. همچنین دو سرنشین دیگر خودروی پراید و راننده خودروی پژو ۴۰۵ نیز بر اثر شدت برخورد مجروح شده و توسط دستگاه‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه لرستان با تشریح علت حادثه، اظهار داشت: «ترکیب دو خطای رانندگان، عامل اصلی این فاجعه بوده است؛ تجاوز از سرعت مجاز توسط راننده پژو ۴۰۵ و عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پراید، منجر به این تصادف مرگبار شد.»

سرهنگ شادابی‌چگنی در پایان از رانندگان خواست با رعایت دقیق قوانین، کنترل سرعت در تقاطع‌ها و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث مشابه و از دست رفتن جان شهروندان جلوگیری کنند.