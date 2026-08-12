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نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: ایران فقط نیم ثانیه به خلبان جنگنده اف ۱۵ سرنگون شده آمریکا فرصت هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد: در آوریل ۲۰۲۶، ایران یک فروند اف ۱۵ ایی آمریکایی را بر فراز جنوب ایران با یک موشک زمین به هوای دوشپرتاب سرنگون کرد.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایران با استفاده از پهپادها برای ارائه موقعیت مکانی، سرعت و جی پی اس به فرماندهان ایرانی در هدف قرار دادن آن جت کمک گرفت.
این گزارش میافزاید: خدمه هواپیما قبل از اصابت به هواپیمای ۶۰ میلیون دلاری، تنها حدود نیم ثانیه فرصت هشدار داشتند.