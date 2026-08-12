در راستای دومین اجلاسیه شهدای کارمند، مراسم تجلیل از خانواده شهدای محیط‌بان استان کردستان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، مسئولین و خانواده معظم شهدا در سالن شهدای محیط‌بان این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، در این مراسم با اشاره به رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا در راه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی کردستان، بیان داشت: تلاش این عزیزان در حفاظت از محیط زیست کردستان، تنوع زیستی، طبیعت و حیات وحش، مرهون رشادت‌های آنها است.

ملاولی، نیز بر ایثارگری‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان محیط زیست و محیط‌بانان تأکید کرد و گفت: وظایف و سختی‌های کار این عزیزان کمتر به چشم می‌آید، اما اقدامات آنها به پایداری زندگی محیط زیست کمک شایانی می‌کند.

کار محیط‌بانان و کارکنان محیط زیست نه برای دیده شدن، بلکه برآمده از تکلیف و عشق به کارشان است و این شهدا هستند که رمز اتحاد و موفقیت ایران محسوب می‌شوند.

در پایان این مراسم، از خانواده پنج شهید محیط‌بان استان کردستان تجلیل به عمل آمد.

این مراسم مقدمه اجلاسیه سراسری شهدای کارمند دولت و کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان است.