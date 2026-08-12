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اتحادیه علمای یمن با صدور بیانیهای، تکرار اهانت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی را ناشی از نبود مجازات برای عاملان این اقدامات دانست و از کشورهای اسلامی خواست روابط خود را با آمریکا قطع کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه علمای یمن در بیانیهای ضمن محکوم کردن اهانتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به قرآن کریم، خواستار پیگیری قضایی عاملان این اقدامات و محاکمه آنها شد.
این اتحادیه همچنین از ملتهای مسلمان خواست در اعتراض به اهانت به قرآن کریم، با برگزاری تظاهرات و تحریم اقتصادی فراگیر کالاهای آمریکایی، مخالفت خود را اعلام کنند.
اتحادیه علمای یمن در ادامه، برخی دولتهای عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی را به دلیل همکاری و ائتلاف با آمریکا در این اقدامات شریک دانست.
این نهاد همچنین از مردم یمن خواست در حمایت از قرآن کریم پیشگام باشند و دفاع از این کتاب آسمانی را در برنامههای ویژه میلاد پیامبر اسلام (ص) بگنجانند.