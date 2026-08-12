مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: تعلیق کالابرگ الکترونیکی افرادی که بر اساس داده‌های دستگاه‌های متولی، غیرمقیم شناخته شده‌اند، به معنای حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مجتبی ظفری‌پور اظهار کرد: در راستای اجرای قانون، صیانت از منابع یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیکی و با هدف به‌روزرسانی اطلاعات سکونت خانوارها، وضعیت اقامت برخی افراد بر اساس داده‌های دستگاه‌های متولی بررسی شده است که در نتیجه آن، کالابرگ الکترونیکی افرادی که «غیرمقیم» شناخته شده‌اند، به‌صورت موقت تعلیق شده است.

وی با تاکید بر اینکه این تعلیق به منزله حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست، افزود: افرادی که در داخل کشور حضور دارند اما پیامک تعلیق کالابرگ دریافت کرده‌اند، می‌توانند با انجام مراحل پیش‌بینی‌شده، اطلاعات سکونت خود را اصلاح و پس از تأیید نهایی، خدمات مربوط به کالابرگ و یارانه خود را مجدداً فعال کنند.

ظفری پور ادامه داد: از ۲۱ مردادماه امکان استعلام وضعیت افرادی که کالابرگ آن‌ها در مردادماه تعلیق شده و احتمال اقامت خارج از کشور برای آن‌ها وجود دارد، از طریق کد دستوری ۵۰۰۱۴۶۳# با تلفن همراه فراهم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه کرد: همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir و وارد کردن کد ملی عضو خانواری که در فرآیند شارژ مردادماه، کالابرگ وی شارژ نشده است، وضعیت خود را بررسی کنند و در صورت مشخص شدن تعلیق به دلیل اقامت خارج از کشور، برای احراز سکونت به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند.

احراز سکونت فقط برای افراد پیامک‌شده

وی اظهار کرد: افرادی که پس از استعلام، از تعلیق کالابرگ خود مطلع می‌شوند، ابتدا باید سرپرست خانوار آدرس محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان تأیید یا به‌روزرسانی کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: پس از این مرحله، فردی که نام او در پیامک درج شده است باید شخصاً به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند و چنانچه فرد زیر ۱۵ سال باشد، مراجعه باید به همراه سرپرست خانوار انجام شود.

وی افزود: همراه داشتن کارت ملی برای افراد بالای ۱۵ سال و شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال به همراه سرپرست خانوار الزامی است.

ظفری‌پور با اشاره به فرآیند احراز سکونت اظهار کرد: در دفتر منتخب پیشخوان دولت، فرم مخصوص احراز هویت تکمیل شده و حضور فرد در کشور از طریق اثر انگشت الکترونیکی و تطبیق چهره با سامانه ثبت احوال مورد تأیید قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مراجعه به دفاتر پیشخوان فقط برای عضوی از خانوار که نام وی در پیامک درج شده ضروری است و سایر اعضای خانوار نیازی به مراجعه ندارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: چنانچه سرپرست خانوار در کشور حضور نداشته باشد یا فرآیند احراز سکونت را انجام ندهد، بهره‌مندی کل خانوار از کالابرگ و یارانه امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین اگر یکی از اعضای خانوار در کشور حضور نداشته باشد اما سرپرست خانوار در کشور حضور داشته باشد، بهره‌مندی همان عضو از کالابرگ و یارانه تداوم نخواهد داشت و سایر اعضای خانوار مطابق دوره قبل از خدمات مربوط بهره‌مند خواهند شد.

ظفری‌پور با اشاره به مهلت قانونی تعیین‌شده گفت: مهلت مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت برای انجام احراز سکونت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و افراد مشمول باید در این بازه زمانی نسبت به تکمیل فرآیند اقدام کنند.

وی افزود: پس از تأیید نهایی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ افراد واجد شرایط فعال خواهد شد و معوقه مردادماه در دوره بعد پرداخت می‌شود؛ بنابراین حقی از افراد واجد شرایط تضییع نخواهد شد.