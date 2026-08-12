به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی کشور تکواندو که به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بروجرد برگزار شد، با حضور مقامات کشوری، لشکری و خانواده‌های معظم شهدا به پایان رسید.

این رقابت‌های سطح ملی که در قالب یادواره شهدای والامقام «جنگ رمضان» و با بزرگداشت یاد «سپهبد سید عبدالرحیم موسوی» برگزار گردید، با هدف تجلیل از یاد و خاطره مجاهدان جبهه مقاومت و ترویج فرهنگ ورزشی در میان نیروهای مسلح و جامعه برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این رویداد ورزشی، از تلاش‌های برگزارکنندگان به‌ویژه سرهنگ ثنایی در برگزاری شایسته این مسابقات قدردانی شد. در این مراسم، نفرات برتر و تیم‌های صاحب مقام، مدال و کاپ قهرمانی دریافت کردند.

بر اساس نتایج رسمی مسابقات، تیم «گروه ۴۱۱ مهندسی رزمی» موفق به کسب مقام نخست و دریافت کاپ قهرمانی شد. در رتبه‌های بعدی، تیم «۰۲ شهید انشایی تهران» مقام دوم و تیم «هوانیروز» مقام سوم را از آن خود کردند.



