مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کشف و جمع‌آوری ۱۶ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز و ۱۸۰ انشعاب غیرمجاز برق در هفدهمین مانور عملیاتی طرح «مهتاب» در شهر‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی خدری گفت: در این عملیات، بیش از یک میلیون و ۲۵۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در بخش برق‌های غیرمجاز شناسایی و ۱۸۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

وی افزود: ۱۱۲ انشعاب نیز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل و ۱۶ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شد؛ همچنین ۴۰۰ متر کابل غیرمجاز از شبکه برق برچیده شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: در این مانور ۱۱۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۸ شمارشگر موقت نصب شد.

خدری گفت: ۲۹ مرکز مذهبی و مسجد نیز مورد تست و ارزیابی قرار گرفت و برای کنتور‌های دست‌کاری‌شده، ۲ کنتور هوشمند نصب و دست‌کاری ۳ کنتور رفع شد.

وی افزود: تعویض ۶۳ فیوز و تست ۵ دستگاه چاه و پمپ آب کشاورزی از دیگر اقدامات هفدهمین مانور عملیاتی طرح مهتاب بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان هدف از اجرای این مانور‌ها را کاهش تلفات انرژی، مقابله با مصارف غیرمجاز و کمک به پایداری شبکه برق استان عنوان کرد.