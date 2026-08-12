پژوهشگران دانش‌بنیان در کاشان موفق به طراحی و تولید نانوفیلتری شده اند که با استفاده از فناوری نانو، بخش قابل توجهی از گازهای بدبو و سمی را جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ انتشار بوی نامطبوع از شبکه‌های فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و تأسیسات صنعتی، به‌ویژه در فصل گرما، یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی و بهداشتی به شمار می‌رود؛ در پاسخ به این نیاز، شرکت دانش‌بنیان کیمیاگران صنعت امیرکبیر موفق به طراحی و تولید نانوفیلتری شده است که با استفاده از فناوری نانو، بخش قابل توجهی از گازهای بدبو و سمی را جذب می‌کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این سامانه با راندمان حذف ۹۸ درصدی، علاوه بر کاهش بوی نامطبوع، از انتشار گاز هیدروژن سولفید و سایر ترکیبات گوگردی جلوگیری کرده و به بهبود شرایط محیطی و افزایش ایمنی کارکنان در مراکز صنعتی و شهری کمک می‌کند. هزینه بهره‌برداری پایین، قابلیت احیا، طول عمر بالا و امکان استفاده در محیط‌های مختلف از جمله ویژگی‌هایی است که این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی نمونه‌های وارداتی و توسعه راهکارهای بومی در مدیریت آلودگی‌های زیست‌محیطی تبدیل کرده است.

شرکت دانش‌بنیان کیمیاگران صنعت امیرکبیر کاشان با توسعه یک سامانه نانویی برای حذف بوی فاضلاب، راهکاری بومی برای کنترل انتشار گازهای بدبو و سمی در شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، صنایع و تأسیسات شهری ارائه کرده است.

این فناوری با تکیه بر نانومواد جاذب، توانایی جذب مؤثر ترکیبات گوگردی و گاز هیدروژن سولفید را دارد؛ گازی که یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بوی نامطبوع در محیط‌های فاضلابی محسوب می‌شود.

هیدروژن سولفید علاوه بر ایجاد بوی تند و آزاردهنده، می‌تواند سلامت افراد را نیز تهدید کند. قرار گرفتن در معرض این گاز در غلظت‌های مختلف ممکن است موجب تحریک دستگاه تنفسی، سردرد، تهوع، آسیب‌های چشمی و در شرایط حاد، اختلالات عصبی و مسمومیت شدید شود. همچنین خاصیت خورندگی این گاز، عمر تجهیزات فلزی در خطوط انتقال و تصفیه‌خانه‌ها را کاهش داده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد.

محصول تولیدشده در این شرکت بر پایه یک پکیج نانوفیلتر طراحی شده که ضمن جذب تا ۹۸ درصد از بوهای نامطبوع، از انتشار گازهای خطرناک به محیط جلوگیری می‌کند. طراحی این سامانه به‌گونه‌ای است که ضمن مقاومت در برابر آتش، امکان عبور آب‌های سطحی از دریچه‌های فاضلاب را نیز حفظ می‌کند و مانعی برای عملکرد شبکه ایجاد نمی‌شود.

به گفته سازندگان این محصول نانویی، این سامانه از نظر بهره‌برداری نیز مزایای متعددی دارد. مصرف پایین انرژی، عدم نیاز به استفاده مداوم از مواد مصرفی، قابلیت احیای فیلتر، نگهداری آسان، طول عمر بالای نانوکامپوزیت و بهره‌مندی از سامانه هوشمند پایش عملکرد، از جمله ویژگی‌هایی است که هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد. همچنین این محصول در مقایسه با نمونه‌های خارجی با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود.

نانوفیلتر تولیدشده در شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر با اتکا به فناوری نانو، می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت محیط‌زیست و بهبود شرایط کاری، وابستگی به تجهیزات وارداتی را کاهش داده و به عنوان راهکاری اقتصادی و کارآمد در پروژه‌های شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.