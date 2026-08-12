مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین از آغاز فرآیند ثبت‌نام سرویس مدارس در سامانه «سفیر مهر» خبر داد و بر لزوم ثبت‌نام مستقیم اولیا و عدم دخالت مدارس در این فرآیند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین با اعلام آغاز فصل جدید ثبت‌نام سرویس مدارس، از تسهیلات جدید در سامانه «سفیر مهر» و تغییر در ساختار تعرفه‌ها خبر داد. آقای وثوق‌نیا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین، در گفت‌و‌گو با [نام خبرگزاری/رسانه]اعلام کرد که بر اساس مصوبات کارگروه سرویس مدارس، فرآیند ثبت‌نام امسال با بهبود‌های نرم‌افزاری همراه شده است.

تسهیل در ثبت‌نام فرزندان

وثوق‌نیا با اشاره به تغییرات صورت گرفته در سامانه، اظهار داشت: «یکی از بهبود‌های مهم امسال، امکان ثبت‌نام هم‌زمان تمامی فرزندان یک خانواده از طریق یک پنل کاربری واحد است. این یعنی والدین دیگر نیازی به خروج از حساب کاربری و ثبت‌نام مجدد برای هر فرزند ندارند و می‌توانند با یک بار ورود، تمامی فرزندان خود را مدیریت کنند.»

وی همچنین یادآور شد اولیای دانش‌آموزانی که در سال‌های گذشته در شهر قزوین ثبت‌نام کرده بودند، می‌توانند با استفاده از همان مشخصات و رمز عبور قبلی، تنها نسبت به تأیید یا اعمال تغییرات اقدام نمایند.