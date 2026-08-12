به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، در اجرای طرح نظارت بر واحد‌های صنفی پوشاک و طرح تشدید و جلوگیری از فروش البسه نامتعارف و قاچاق در شهرستان اصفهان، عوامل پلیس نظارت بر اماکن عمومی در گشت مشترک با بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان از یک انبار غیرمجاز در شهرستان اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید ۵۵۰۰ ثوب انواع البسه به ارزش ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ريال کشف و جمع‌آوری شد.