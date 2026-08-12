فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح «حکاک» در راستای اجرای سیاست‌های حفاظتی و پیشگیرانه در حوزه اراضی کشاورزی، همزمان با سراسر کشور به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،یوسف باقری، با اشاره به جزئیات مرحله چهارم طرح «حکاک» افزود: این طرح برای اجرای سیاست‌های حفاظتی و پیشگیرانه در حوزه اراضی کشاورزی، همزمان با سراسر کشور و با هماهنگی کامل یگان حفاظت امور اراضی استان و شهرستان‌های تابعه به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این مرحله از طرح، ۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در اراضی کشاورزی ساخته شده بود، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و پس از طی فرآیند‌های قانونی، قلع‌وقمع و آثار تغییر کاربری از این اراضی برطرف شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده در این مرحله از طرح بیان داشت: علاوه‌بر اجرای اقدامات قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، ۹ فقره حکم قطعی قضایی نیز در سطح استان به مرحله اجرا درآمد که حاصل این اقدامات، آزادسازی یک هکتار و ۵ هزار مترمربع، معادل ۱.۵ هکتار، از اراضی زراعی و اعاده این اراضی به وضعیت اولیه بوده است.