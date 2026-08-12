فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری شهرستان کوهرنگ گفت: طرح شهید روح الله عجمیان با هدف بهسازی، رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی فضا‌های آموزشی ۸۰ کلاس در ۱۲مدرسه شهرستان کوهرنگ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرهنگ دوم پاسدار حسین‌قلی بدری با اشاره به هدف طرح شهید روح الله عجمیان گفت: این طرح با همکاری مجموعه بسیج دانش آموزی و بسیج سازندگی و آموزش وپرورش برای شاداب سازی و بهسازی و رنگ‌آمیزی فضا‌های آموزشی در مدارس برگزار می‌شود.

بدری بابادی گفت: باتوجه به تاثیر پذیری فضای آموزشی در شادابی و پویایی دانش آموزان طرح بهسازی مدارس باعنوان طرح شهید عجمیان با مشارکت آموزش وپرورش و گروه‌های جهادی بسیج سازندگی در مدارس هدف که نیاز به مرمت وبازسازی دارند در بخش‌های مرکزی و صمصامی و بازفت برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری شهرستان کوهرنگ بیان کرد: بسیج به عنوان نهاد خدمتگزار با برنامه ریزی بر روی دانش آموزان باهدف شکوفاسازی استعداد‌های درخشان این نسل در مسیر ساختن یک جوان طراز اول مومن وانقلابی طرح‌های تربیتی وسازندگی برگزار می‌کنند