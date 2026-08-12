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در راستای توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری کشور، تفاهمنامه همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن ملی هوش مصنوعی ایران امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، با هدف گسترش همکاریهای مشترک در حوزه هوش مصنوعی، فناوری و اقتصاد دیجیتال، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور و تقویت زیستبوم نوآوری استان اصفهان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
تفاهمنامه همکاری میان شهرک و انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با حضور احسان یزدیان، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، و محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن، امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه طرفین با رویکرد ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای علمی، فناوری و تخصصی دو مجموعه و توسعه همکاریهای سازنده در حوزههای هوش مصنوعی، فناوری و اقتصاد دیجیتال به توافق رسیدهاند. حمایت از شرکتهای دانشبنیان، فناور و کسبوکارهای نوپا در این حوزهها و همچنین فراهمسازی زمینه راهاندازی انجمنهای تخصصی در استان اصفهان، از دیگر محورهای این همکاری مشترک محسوب میشود.
در این راستا شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قابلیتها، محصولات و خدمات شرکتهای مستقر در شهرک را به انجمن معرفی خواهد کرد و فرصتهای همکاری و سرمایهگذاری در شرکتها و واحدهای فناور را در اختیار این مجموعه قرار میدهد. همکاری برای معرفی دانشجویان، نیروهای شرکتها و مراکز نوآوری به انجمن، مشارکت در راهاندازی مرکز نوآوری تخصصی هوش مصنوعی در استان اصفهان و فراهمسازی امکان حضور انجمن در جلسات استانی مرتبط با هوش مصنوعی، از جمله اقداماتی است که شهرک برای توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری در انجام میدهد.
استفاده از توانمندیها و امکانات شبکه تخصصی هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و رباتیک شهرک نیز در راستای گسترش ارتباط با فعالان این حوزه در استان اصفهان، از دیگر زمینههای پیشبینیشده در این همکاری مشترک است.
انجمن ملی هوش مصنوعی ایران نیز متعهد شده است خدمات آموزشی و مشاورهای تخصصی خود را در اختیار شهرک قرار دهد، زمینه عضویت شرکتهای مرتبط مستقر در شهرک را با رعایت مفاد اساسنامه انجمن فراهم کند و خدمات تخصصی مورد نیاز شرکتهای شهرک را ارائه کند.
ارائه خدمات ارزیابی، اعتبارسنجی و تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای مستقر در شهرک به درخواست شهرک و در زمینههای مرتبط، آموزش شرکتهای عضو و اعطای گواهینامه مشترک با شهرک، و همچنین همراهی در راهاندازی انجمنهای تخصصی در استان اصفهان با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در شهرک، از دیگر تعهدات انجمن ملی هوش مصنوعی ایران در قبال شهرک است.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با راهاندازی «شبکه تخصصی هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و رباتیک»، بستر مناسبی برای همافزایی ۱۴۹ شرکت دانشبنیان و فناور فراهم کرده است که بر حل چالشهای فناورانه صنایع و توسعه محصولات نوآورانه در حوزههای کلیدی مرتبط تمرکز دارد.
این شرکتها در حوزههای متنوعی نظیر الکترونیک و سختافزار، نرمافزار و پلتفرمها، هوشمندسازی و اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی و علم داده، خدمات تخصصی فناوری اطلاعات، رباتیک و اتوماسیون، زیرساخت و رایانش ابری و همچنین امنیت سایبری فعالیت دارند.