به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در چهار ماهه امسال، ۴ کمیته علائم با بررسی ۱۶۰ پرونده، ۳ کمیته تعیین تکلیف پروانه کاربرد علامت استاندارد با بررسی ۲۸۹ پرونده و ۷ کمیته طلا با بررسی ۲۸ پرونده برگزار شد.

مهدی هادی، پرونده‌های مطرح‌شده در این کمیته‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و فرآیندهای مرتبط با پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد و کد مصنوعات طلا در دستور کار این جلسات قرار داشت.

وی ، با قدردانی از تلاش‌های مستمر کارشناسان حوزه ارزیابی انطباق تاکید کرد: حوزه ارزیابی انطباق، ستون فقرات نظام استاندارد و ضامن صیانت از کیفیت، ایمنی و اعتماد عمومی است. از مرحله بررسی درخواست متقاضی تا نمونه‌برداری، انجام آزمون‌های تخصصی، ارزیابی و نظارت مستمر بر اجرای استاندارد، زنجیره‌ای از تخصص، دقت، تعهد و مسئولیت‌پذیری شکل می‌گیرد که نتیجه آن، افزایش حمایت از تولیدکنندگان متعهد و مصرف کندگان است.

مدیرمدیرکل استاندارد استان اصفهان افزود: موفقیت امروز اداره‌کل استاندارد استان اصفهان مرهون تلاش کارشناسان متخصص و متعهدی است که با دقت علمی و رعایت کامل ضوابط، پاسداران واقعی کیفیت در استان هستند.

دبیر شورای استاندارد استان در ادامه تأکید کرد: اداره‌کل استاندارد استان اصفهان همواره تلاش کرده است با بهره‌گیری از توان و تخصص کارشناسان خود، تمامی وظایف محوله سازمان ملی استاندارد ایران را در حوزه‌های اارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و استاندارد سازی دقت و کیفیت مطلوب به انجام رساند تا استاندارد بتواند نقش مؤثر خود را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حمایت از تولید باکیفیت ایفا کند.