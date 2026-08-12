به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: این نهاد در سال گذشته با حمایت از مشاغل خانگی و پرداخت بیش از ۱۹۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات، زمینه ایجاد ۲ هزار و ۶۸۲ فرصت شغلی در زمینه مشاغل خانگی برای خانوارهای تحت حمایت را فراهم کرد.

احمد رضایی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری افزود: از ابتدای سال تاکنون نیز ۲۱۵ نفر از مددجویان با دریافت تسهیلاتی بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، فعالیت خود را در حوزه مشاغل خانگی آغاز کرده‌اند و وارد عرصه بازار شده‌اند. این مشاغل در حوزه‌هایی همچون صنایع دستی، خیاطی و پوشاک، قالی‌بافی و دیگر فعالیت‌های خانگی شکل گرفته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان خاطرنشان کرد: مددجویان متقاضی فعالیت در حوزه مشاغل خانگی مطابق بخشنامه این نهاد می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال بهره‌مند شوند در این راستا کمیته امداد تلاش می‌کند با حمایت‌های تسهیلات بانکی و فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه کسب‌وکارها، مسیر توانمندسازی اقتصادی و دستیابی خانوارهای تحت حمایت به درآمد پایدار را هموار کند.