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۶ هزار مرکز تجاری و صنفی در استان اصفهان تحت بازدید کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با اشاره به تداوم برنامههای پایش و کنترل مصرف برق در بخش اصناف و مراکز تجاری تاکید کرد: در جریان این بازدیدها علاوه بر بررسی وضعیت مصرف برق، به مشترکان پرمصرف تذکر و اخطاریههای لازم ارائه شد.
مجتبی باقی افزود: بررسی دادههای ثبتشده نشان میدهد اقدامات انجامشده و تذکرات ارائهشده به اصناف پرمصرف، به کاهش ۸۸۰ کیلووات از میزان مصرف برق منجر شده است.
وی با تأکید بر تداوم اجرای برنامههای مدیریت مصرف در استان اصفهان گفت: پایش مراکز تجاری و اصناف با هدف شناسایی مصارف غیرضروری، اصلاح الگوی مصرف و همراهسازی مشترکان در مدیریت بار شبکه ادامه دارد و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان بهصورت مستمر وضعیت مصرف این بخش را رصد میکنند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تاکید کرد: همکاری اصناف و مراکز تجاری در کاهش مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در عبور از دوره اوج بار و حفظ پایداری شبکه توزیع برق دارد.