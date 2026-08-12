با هدف پایش الگوی مصرف برق و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با اشاره به تداوم برنامه‌های پایش و کنترل مصرف برق در بخش اصناف و مراکز تجاری تاکید کرد: در جریان این بازدیدها علاوه بر بررسی وضعیت مصرف برق، به مشترکان پرمصرف تذکر و اخطاریه‌های لازم ارائه شد.

مجتبی باقی افزود: بررسی داده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده و تذکرات ارائه‌شده به اصناف پرمصرف، به کاهش ۸۸۰ کیلووات از میزان مصرف برق منجر شده است.

وی با تأکید بر تداوم اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در استان اصفهان گفت: پایش مراکز تجاری و اصناف با هدف شناسایی مصارف غیرضروری، اصلاح الگوی مصرف و همراه‌سازی مشترکان در مدیریت بار شبکه ادامه دارد و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان به‌صورت مستمر وضعیت مصرف این بخش را رصد می‌کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تاکید کرد: همکاری اصناف و مراکز تجاری در کاهش مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در عبور از دوره اوج بار و حفظ پایداری شبکه توزیع برق دارد.