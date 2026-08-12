در ادامه طرح‌های پایش و کنترل مصرف برق، ۹۰۰ اداره و بانک در استان اصفهان مورد رصد قرار گرفت که نتیجه این پایش‌ها به کاهش ۲۳۵ کیلووات از مصارف برق انجامید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین صالحی، کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با اشاره به تداوم این پایش‌ها گفت: کنترل و اصلاح الگوی مصرف مشترکان اداری و بانکی با هدف کاهش مصارف غیرضروری و کمک به پایداری شبکه برق در دستور کار قرار دارد .

وی افزود: در جریان بازدیدهای کارشناسی، وضعیت مصرف تجهیزات سرمایشی، روشنایی و سایر مصارف برقی بررسی و در مواردی که مصرف غیرضروری مشاهده شود، تذکرات لازم برای اصلاح الگوی مصرف ارائه می‌شود.

صالحی همچنین از پایش ۳۰ مجتمع رفاهی بین‌راهی خبر داد و گفت: این مراکز نیز به‌دلیل استفاده قابل توجه از تجهیزات سرمایشی و روشنایی، در برنامه پایش مدیریت مصرف قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف برق نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست و رعایت الگوی مصرف و حذف مصارف غیرضروری، به‌ویژه در ساعات اوج بار، نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق پایدار دارد.