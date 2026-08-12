به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، این طرح با محوریت خدمت‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و ترویج روحیه داوطلبی و خدمت بی‌منت در میان اعضای جمعیت هلال‌احمر تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

طرح قدم به قدم در مسیر بهشت» فرصتی ارزشمند برای جوانان عضو سازمان است تا در کنار یکدیگر، مفهوم خدمت را به معنای واقعی تجربه کنند.

در این طرح، اعضا با حضور داوطلبانه در عرصه خدمت‌رسانی، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را برعهده می‌گیرند و تلاش می‌کنند با روحیه‌ای سرشار از محبت و ایثار، در مسیر خدمت به زائران حضرت امام رضا(ع) گام بردارند.

پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» نیز همچون دوره‌های گذشته، زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های ارزشمند و خاطرات ماندگار برای اعضای جمعیت هلال‌احمر است.