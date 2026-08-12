به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم گفت: اجرای این طرح با مشارکت خیران و مردم و فراهم شدن مقدمات لازم دنبال خواهد شد.

جعفر شجاعی در افزود: با پیگیری هیئت امنای آستان مقدس امامزاده سلطان ابراهیم(ع) و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم، مرحله نقشه‌کشی و طراحی گنبد و بارگاه این آستان مقدس تکمیل شده و مقدمات لازم برای ورود به مراحل بعدی پروژه در حال پیگیری است.

وی گفت: اجرای گنبد و بارگاه امامزاده سلطان ابراهیم(ع) یکی از طرح‌های مهم در مسیر توسعه و عمران این آستان مقدس به شمار می‌رود و پس از فراهم شدن شرایط لازم، مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، خیران و نیکوکاران، روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری پیش برود و زمینه توسعه و ساماندهی فضای آستان مقدس فراهم شود.

شجاعی با اشاره به جایگاه معنوی این آستان مقدس اظهار کرد: امامزاده سلطان ابراهیم(ع) از بقاع متبرکه مورد احترام مردم شهرستان سمیرم است و در طول سال، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، میزبان زائران و ارادتمندان خاندان اهل‌بیت(ع) است.

وی ادامه داد: توسعه و ساماندهی این آستان مقدس می‌تواند علاوه بر ارتقای فضای زیارتی و رفاهی زائران، زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و استفاده بیشتر از ظرفیت گردشگری مذهبی شهرستان را فراهم کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم با دعوت از خیران و نیکوکاران برای مشارکت در اجرای این طرح گفت: اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند همراهی و مشارکت مردم و خیران است و هر میزان حمایت مالی و معنوی می‌تواند در پیشبرد و تکمیل طرح مؤثر باشد.

شجاعی تاکید کرد: مشارکت در ساخت، توسعه و عمران بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، اقدامی ماندگار است که علاوه بر کمک به بهبود خدمات‌رسانی به زائران، می‌تواند به‌عنوان باقیات‌الصالحات برای خیران و نیکوکاران به یادگار بماند.

وی همچنین از عموم مردم، خیران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) خواست با حمایت و مشارکت خود، هیئت امنای آستان مقدس امامزاده سلطان ابراهیم(ع) و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم را در اجرای این طرح یاری کنند.