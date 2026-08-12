شایان شاهسوند، دریافت‌کننده قدرتی فصل گذشته تیم والیبال سپاهان، قرارداد خود را با طلایی‌پوشان تمدید کرد و در فصل پیش‌رو نیز پیراهن سپاهان را بر تن خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، شایان شاهسوند، دریافت‌کننده قدرتی فصل گذشته تیم والیبال سپاهان، قرارداد خود را با طلایی‌پوشان تمدید کرد و در فصل پیش‌رو نیز پیراهن فولاد مبارکه سپاهان را بر تن خواهد کرد.

شاهسوند که سابقه حضور در تیم‌های پیکان تهران، هورسان رامسر، پاس گرگان و شهداب یزد و همچنین رده‌های مختلف تیم ملی را در کارنامه دارد، فصل گذشته در جمع بلند‌قامتان سپاهان حضور موثری داشت و حالا برای ادامه این مسیر و کسب نتایج درخشان در فصل جدید، بار دیگر با پیراهن طلایی به میدان خواهد رفت.