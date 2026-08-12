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هافبک باتجربه فوتبال بانوان سپاهان قرارداد خود را با باشگاه سپاهان تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه سپاهان، در ادامه فعالیت باشگاه سپاهان در بازار نقل و انتقالات فوتبال بانوان، الهام فرهمند بازیکن باتجربه و طلایی دل قرارداد خود را به مدت یک فصل با زرد پوشان تمدید کرد و در جمع شاگردان محمودی ماندگار شد.
فرهمند از جمله هافبکهای خلاق و خوش تکنیک فوتبال بانوان است که سالها است بازوبند کاپیتانی سپاهانیها را بر بازو میبندد. این بازیکن سابقه بازی در آینده سازان، سپاهان اصفهان، ذوبآهن اصفهان و وچان کردستان را نیز در کارنامه دارد.
هافبک باتجربه طلایی پوشان پیراهن تیم ملی را نیز بر تن کرده است.