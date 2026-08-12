به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، بیست و هشتم صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) است، این روز همچنین سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) نخستین فرزند امام علی (ع )و حضرت فاطمه زهرا( س) است که بنا به روایت شیعه و اهل سنت، شبیه‌ترین انسان‌ها به رسول خدا (ص) بودند.

کرمان درسالروز رحلت جانسوز رسول مهربانی‌ها و شهادت سبط اکبرش مردم مومن ومتدین یکپارچه سیاهپوش است وآیین‌های نوحه خوانی و عزاداری علاوه بر کرمان در دیگر مناطق استان با حضور گسترده مردم عزادار در جریان است.

پیامبر اسلام (ص) هفده ربیع الاول عام الفیل مصادف با سالی که قوم فیل برای تخریب خانه کعبه و اشغال مکه به حجاز آمدند در دامان بانو آمنه در شهر مقدس مکه دیده به جهان گشود.

ایشان به لقب هایی، چون امین، مصطفی، نبی الرحمه، نبی الامی، رسول الله، خاتم النبیین، سیدالمرسلین، رسول اعظم، رسول اکرم، طه و یس مشهور بودند.

عبدالله پدر بزرگوار حضرت محمد (ص) پیش از تولد ایشان، دارفانی را وداع گفت و پیامبر درشش سالگی مادر فداکارش آمنه را نیز از دست دادند تا در این اندوه جانکاه و تحمل ناملایمات مختلف، خویش را برای انجام رسالتی بس بزرگ در آینده آماده سازند. عبدالمطلب پدربزرگ و ابوطالب عموی پیامبر، سرپرستی پیامبر اکرم (ص) را برعهده گرفتند.

اعراب حضرت محمد (ص) را به دلیل راست کرداری، امانت و درستی محمد امین نامیدند، به گونه‌ای که ایشان از آلودگی‌ها و تعصب‌های نابجای حاکم بر محیط عربستان مبرا و دامنش از هر ناپاکی و بت پرستی پاک و همواره مورد اعتماد همگان بودند.

هنگامی که آوازه امانت داری و درستکاری حضرت محمد (ص) در حجاز پیچید، زن ثروتمندی از اهالی مکه به نام خدیجه از طایفه قریش شیفته جوانمردی وی شد و با پیامبر اکرم (ص) ازدواج و تمامی ثروت خویش را در راه اسلام هزینه کرد. حاصل این ازدواج دختری با فضایل اخلاقی والا، چون حضرت فاطمه (س) بود.

سرانجام سال‌ها عبادت و نیایش‌های خاضعانه حضرت محمد (ص) به درگاه الهی، سبب شد تا در ۴۰ سالگی فرشته وحی، رسالت خطیر پیامبری را از طرف خداوند به ایشان نازل کند تا خاتم الانبیا اسلام را به عنوان کامل‌ترین دین به همگان معرفی کنند و با نور توحید و یکتاپرستی، جهل و نادانی را از جهان بزدایند.

پیامبر اکرم (ص) با تحمل سختی‌ها و دشمنی‌های بسیار و رویارویی با کارشکنی‌های فراوان، موفق شدند تا اسلام را به تمام شبه جزیره عربستان و کشور‌های دیگر گسترش دهند و رسالت دینی خویش را به انجام برسانند و با تشکیل نخستین حکومت اسلامی در جهان به تبلیغ و تبیین احکام نورانی اسلام بپردازند.

خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) سرانجام پس از عمری هدایت و راهبری جامعه مسلمانان در بیست و هشتم صفر یازدهم هجری قمری در ۶۳ سالگی به ندای حق لبیک گفتند و چشم از جهان فانی فرو بستند.

مرقد مطهرشان در مدینه‌ی منوره و در کنار مسجدالنبی میعادگاه عاشقان و ارادتمندان ایشان از سراسر جهان است.

امام حسن مجتبی( ع) هم در ۲۸ صفر سال پنجاه هجری در سن ۴۷ سالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَشْعَثِ بنِ قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به شهادت رسید و در قبرستان بقیع (واقع در مدینه) به خاک سپرده شد.

روز‌های پایانی ماه صفر در تقویم اسلامی روز‌های بسیار غمبار و یادآور رحلت و شهادت بهترین انسان‌ها و مخلوقات الهی است. رحلت جانسوز رسول مکرم اسلام (ص) و شهادت جانگداز نوه بزرگوارش امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع) است.