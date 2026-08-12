خدمات رسانی درمانگاه هلالاحمر بوشهر به ۲۷ هزار زائر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر گفت: درمانگاه این جمعیت در کربلا پس از ۱۲ روز خدمترسانی مستمر به زائران اربعین حسینی، در مجموع به بیش از ۲۷ هزار زائر خدمات درمانی، دارویی و امدادی ارائه کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان ایزدپناه اظهار کرد: درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان بوشهر از سوم تا چهاردهم مرداد ۱۴۰۵ با حضور گروهی متشکل از پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران، امدادگران، نیروهای دارویی و پشتیبانی بهصورت شبانهروزی فعالیت کرد و در روز پانزدهم مرداد، پس از پایان موج اصلی حضور زائران در مراسم اربعین، مأموریت خود را با موفقیت به پایان رساند.
وی افزود: در این مأموریت، بیش از ۲۷ هزار زائر از خدمات این درمانگاه بهرهمند شدند و ۷ هزار و ۶۰۱ ویزیت پزشک عمومی، یک هزار و ۸۵۸ ویزیت پزشک متخصص، ۳ هزار و ۲۶۳ خدمت پرستاری، ۳ هزار و ۵۳ مورد تزریقات و پانسمان و ۷ هزار و ۶۰۱ نسخه دارویی برای مراجعهکنندگان ثبت شد. همچنین ۵۰۴ قلم داروی بدون نسخه (OTC) در اختیار بیماران قرار گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با اشاره به کیفیت خدمات ارائهشده، تصریح کرد: در طول اجرای این مأموریت، ۳۶ بیمار و مصدوم برای دریافت خدمات تخصصیتر به مراکز درمانی و بیمارستانهای کربلا انتقال یافتند و خوشبختانه با تلاش شبانهروزی کادر درمان، هیچ مورد فوتی در درمانگاه ثبت نشد.
ایزدپناه با قدردانی از اعضای گروه درمانی، داوطلبان و نیروهای پشتیبانی گفت: این مأموریت با اتکا به روحیه ایثار، همدلی و برنامهریزی منسجم به سرانجام رسید و تلاش شد خدمات سلامت با رعایت استانداردهای حرفهای و حفظ کرامت زائران ارائه شود.
وی اظهار کرد: عملکرد درمانگاه هلالاحمر استان بوشهر در اربعین ۱۴۰۵، حاصل همافزایی پزشکان، پرستاران، امدادگران، داروسازان، داوطلبان و تمامی خادمان این مأموریت بود؛ خدمتی که با پایان عملیات درمانگاه به پایان رسید، اما افتخار خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای همیشه در کارنامه خادمان هلالاحمر باقی خواهد ماند.