خدمات رسانی درمانگاه هلال‌احمر بوشهر به ۲۷ هزار زائر

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: درمانگاه این جمعیت در کربلا پس از ۱۲ روز خدمت‌رسانی مستمر به زائران اربعین حسینی، در مجموع به بیش از ۲۷ هزار زائر خدمات درمانی، دارویی و امدادی ارائه کرد.