بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر، غلامرضا حشمتی اظهار کرد: در جریان بازرسی و پایشهای میدانی در شهرستان عسلویه، چهار دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۱۵ کیلووات در یک اتاق مستقل در حیاط ملک مسکونی شناسایی و کشف شد.
وی افزود: در این ملک پنج واحد ویلایی مستقل وجود داشت که یک واحد دارای انشعاب غیرمجاز برای استخراج رمزارز و سه واحد دیگر نیز دارای انشعاب غیرمجاز برای مصارف مسکونی بودند که با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان عسلویه، انشعابهای غیرمجاز قطع و تجهیزات جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در مورد دیگری که با گزارش مردمی در شهر وحدتیه شناسایی شد، هشت دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۲۵ کیلووات در اتاقکی واقع در حیاط یک منزل مسکونی و داخل محفظهای عایقبندیشده نصب شده بود.
حشمتی گفت: این تجهیزات نیز از انشعاب غیرمجاز پیش از کنتور استفاده میکردند که پس از هماهنگی با پلیس و قوه فضاییه استان بوشهر، برق محل قطع و دستگاههای استخراج رمزارز جمعآوری شد.
وی اضافه کرد: همچنین در شهرستان دشتستان و شهر زیارت، ۲ دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۹ کیلووات در یک منزل مسکونی شناسایی شد که با گزارش مردمی و همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر، دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان، برق محل قطع و تجهیزات غیرمجاز جمعآوری شد.کشف ۴۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در برازجان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همچنین از کشف و جمعآوری ۴۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در شهر برازجان خبر داد و بیان کرد: این تجهیزات در سه محل مسکونی شناسایی و در مجموع ۱۴۵ کیلووات بار غیرمجاز از شبکه برق استان حذف شد.
حشمتی افزود: این کشفیات در جریان بازرسی و پایش میدانی و استفاده از تجهیزات تخصصی انجام شد و دستگاهها در منازل مسکونی فاقد سکنه و یک منزل شخصی، با استفاده از انشعابهای غیرمجاز و پیش از کنتور نصب شده بودند.
وی عنوان کرد: در یکی از این موارد ۱۰ دستگاه استخراج رمرارز با توان مصرفی ۳۰ کیلووات، در مورد دیگر ۱۲ دستگاه با توان مصرفی ۴۰ کیلووات و در سومین مورد نیز ۱۵ دستگاه با توان مصرفی ۵۰ کیلووات شناسایی و جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با قدردانی از تلاش کلیه عوامل دخیل در مبارزه با این پدیده شوم، بیان کرد: شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت ادامه دارد و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به صورت شبانهروزی در حال پایش شبکه و برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز از برق هستند.
حشمتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و سایر مجاری ارتباطی به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.
بر اساس این گزارش، با احتساب کشفیات عسلویه، وحدتیه، شهر زیارت و برازجان، در مجموع ۵۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با توان مصرفی ۱۹۴ کیلووات در یک روز از شبکه برق استان بوشهر جمعآوری شده است.