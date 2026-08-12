کشف ۵۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بوشهر در یک روز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از کشف ۵۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بوشهر در یک روز خبر داد و گفت: با جمع‌آوری این دستگاه‌های رمزارز که برق خود را از انشعاب‌های غیرمجاز تامین می‌کردند، ۱۹۴ کیلووات برق به شبکه بازگشت.