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رئیس پلیس فتا گیلان از کلاهبرداری سایبری با وعده پرداخت تسهیلات «وام سپاس» به شهروندان، با تشویق آنها به نصب بدافزار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامهایی در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها با موضوع «وام سپاس» و «وعده پرداخت تسهیلات با قدردانی از شما»، کاربران را به دریافت و نصب فایلهای آلوده و جعلی تشویق میکنند.
وی افزود: در این شیوه کلاهبرداری، مجرمان با ارسال پیامهایی با مضمون «دریافت وام سپاس» و وعده پرداخت تسهیلات ویژه تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، کاربران را به دریافت و نصب فایل APK با عناوینی نظیر «VamSepas.apk» هدایت میکنند که میتواند حاوی بدافزار و آلودهکننده تلفن همراه باشد.
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: نصب این گونه فایلهای آلوده میتواند سبب دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی و بانکی، حسابهای کاربری و مخاطبان تلفن همراه شهروندان شود و زمینه سوءاستفاده از اطلاعات مالی و اقدامات مجرمانه برای مجرمان سایبری را فراهم میکند.
سرهنگ نقی مهر به شهروندان تاکید کرد: از دریافت فایلهای APK و برنامههای ارسالی از منابع ناشناس خودداری و برای دریافت تسهیلات و خدمات بانکی، فقط از مسیرهای رسمی و معتبر اقدام کنند.
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا، در صورت مواجهه با پیامها و فایلهای مشکوک، از دریافت و نصب آنها خودداری کرده و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و گزارش موارد مشکوک، به سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir مراجعه کرده و یا با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.