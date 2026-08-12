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دهیار روستای موغار بخش مهاباد اردستان گفت: در یک سال گذشته بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای آبادی این روستا هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مریم ایلیاتی با بیان اینکه این میزان اعتبار برای اجرای آسفالت، زیرسازی و جدول گذاری و کانیو و ایجاد فضای سبز هزینه شده است افزود: با حمایتهای صورت گرفته یک کارگاه تولید تجهیزات و ادوات کشاورزی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی با تولید ۳۰ نمونه ماشین آلات کشاورزی و اشتغال زایی ۴ نفر در این روستا راه اندازی شده
وی با بیان اینکه در این روستای ۱۵۰۰ نفری طرح انبوه سازی واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن در دست اجراست افزود: این طرح شامل ۵۰ واحد مسکونی در زمینهای ۲۲۰ مترمربعی میباشد که با پیشرفت فیزیکی اسکلت تحویل متقاضیان خواهد شد.
دهیار این روستا با بیان اینکه برای اصلاح یک نقطه حادثه خیز ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است گفت: تا پایان سال جاری سالن ورزشی این روستا با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی تخصیص یافته تکمیل و به بهره برداری میرسد
محمد رضا صدوقی کارشناس آثار تاریخی با بیان اینکه مجد جامع روستای موغار با قدمت ۴۰۰ ساله داری معماری منحصربه فردی است افزود: دارای شبستانهای متعدد است و این مسجد دو درب سمت قبله دارد که استثنا میباشد
وی با بیان اینکه در این روستای تاریخی قلعهای ۳ هزار ساله با ریشههای ساسانی وجود دارد گفت: سازه اصلی این بنا چینهای و خشتی و دارای ۴ برج دیده بانی است.