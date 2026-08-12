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همزمان با ایام پایانی ماه صفر، خادمیاران رضوی شهرستان نرماشیر در چایخانه حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، درحال خدمترسانی به زائران این امام همام هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در ایام حزنانگیز رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) ، شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) وشهادت امام رضا( ع)، خادمیاران رضوی شهرستان نرماشیر با حضور در چایخانه باغ رضوان. صحن کوثر در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، به زائران و مجاوران آن حضرت خدمترسانی می کنند.
به گفته آقای ابراهیم آبادی مدیر موکب خادمیاران رضوی نرماشیر در این برنامه معنوی بیش از ۱۵۰نفر فعالیت میکنند و خادمیاران رضوی با توزیع چای، شربت، خرما و کلمپه از زائران بارگاه ملکوتی حضرت ثامنالحجج امام رضا (ع) پذیرایی و جلوهای از فرهنگ خدمت کریمانه و ارادت به ساحت نورانی امام مهربانیها را ارائه می کنند.
خدمترسانی خادمیاران رضوی، جلوهای از عشق و اخلاص در مسیر ترویج فرهنگ رضوی و تکریم زائران حضرت علیبنموسیالرضا (ع) به شمار میرود.