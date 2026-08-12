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معاون اجتماعی، فرهنگی سپاه پاسداران: ملت بزرگ ایران راه مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده و امروز از عزیزترین ملتها در جهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانهای سپاه پاسداران در اجتماع شبانه مردمی مردم شهربابک، با تأکید بر هوشمندی و استقامت ملت ایران گفت: مردم ایران هرگاه منافع ملی، اعتقادات، آبرو و ناموس کشور در معرض تهدید قرار گرفته، با هر گرایش سیاسی، قومیت و مذهب، متحد شده و با ایستادگی در برابر دشمن، توطئههای آنان را خنثی کردهاند.
سردار حسین معروفی تاکید کرد: ایران اسلامی با هوشمندی مردم و مسئولان و وجود رهبری شجاع و نیروهای مسلح مقتدر، هیچگاه به هیچ دشمنی اجازه دخالت در کشور را نخواهد داد.
وی با تأکید بر نقش مردم در استمرار انقلاب اسلامی گفت: قرار بر این است که خود مردم راهبرد و دستاورد تولید کنند تا انقلاب اسلامی استمرار پیدا کند؛ دشمن نمیخواهد خیابان، نماد استمرار ولایت باشد، اما مردم ایران این مسیر را ادامه خواهند داد.
معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانهای سپاه با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از آزادیخواهان جهان تصریح کرد: امام امروز جامعه اسلامی، با فتوا و فرمان خود، آزادیخواهان دنیا را مخاطب قرار داده و این پیام، پیامی سنگین و اثرگذار برای جبهه استکبار است.
سردار معروفی ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز همواره سپر بلای مردم بوده و خواهد بود ودشمن دیگر توان تکرار جنایتهای گذشته را ندارد.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره عظمت ملت ایران گفت: امام عظیمالشأن ما درباره ملت ایران تعابیر بزرگی داشت و ملت ایران را ملتی بزرگ و عزیز معرفی کرد؛ این ملت چه کرده است که امام چنین تعابیری درباره آن به کار برد.
معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانهای سپاه ، در جلسه فعالان رسانه و فرهنگ به بررسی و تولید محتوای رسانهای بر ضرورت توجه رسانهها به مسائل اولویتدار کشور تأکید کرد و گفت: رسانهها نباید درگیر موضوعات فرعی و حاشیهای شوند و باید راهبردهای کلان کشور و مسائل اصلی مردم را در تولید محتوا مورد توجه قرار دهند.
وی، بحران جمعیت را یکی از مسائل مهم و راهبردی کشور برشمرد و گفت: در کنار مسئله جمعیت، مسائل اجتماعی، اقتصادی و معیشتی نیز از جمله موضوعات کلان جامعه هستند که باید در رسانهها به آنها توجه ویژه شود.
سردار معروفی با تأکید بر ارتباط مسائل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی تصریح کرد: این مسائل از یکدیگر جدا نیستند و به عنوان موضوعات مکمل باید در سیاستگذاری و تولید محتوای رسانهای مورد توجه قرار گیرند.