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همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، جمعی از خادمان و فعالان خدمترسانی به زائران اربعین، از شلمچه راهی مشهد مقدس شدند تا در جوار بارگاه امام هشتم(ع) ارادت خود را ابراز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مشهد مقدس این روزها میزبان میهمانانی ویژه است؛ زائرانی که پس از روزها خدمترسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در مرز شلمچه، این بار عازم مشهدالرضا شدهاند.
این خادمان که در ایام اربعین، پذیرای زائران حسینی در مرز شلمچه بودند، اکنون در مسیر زیارت امام رضا(ع) قرار گرفتهاند تا رسم خدمت و زیارت را در طریقالرضا(ع) ادامه دهند.
شلمچه طی روزهای اخیر به دروازه استقبال از زائران تبدیل شده و خادمان اربعین، خدمت به زائران و حضور در مسیر زیارت را رسم هرساله خود میدانند.