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۱۵۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در برخوار کشف و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: در جریان رصدهای میدانی و با هدف صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم به چرخه مصرف، بیش از هزار و ۵۳۵ کیلو گرم انواع فرآوردههای خام دامی از یک اتاق کشتار غیرمجاز در داخل یک واحد دامداری کشف و شناسایی شد.
سعید راعی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان داد فرآوردههای کشفشده بدون داشتن شرایط لازم برای مصرف انسانی بوده و در صورت ورود به بازار میتوانست سلامت شهروندان را با خطر جدی مواجه کند.
وی با بیان اینکه تمامی این فرآوردهها با دستور مقام قضایی و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج شد، ادامه داد: این فرآوردهها پس از طی مراحل قانونی، معدومسازی شدند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین از شناسایی دو رأس گاو دارای علائم بالینی بیماری خبر داد و گفت: این دامها که برای کشتار غیرمجاز توسط متخلفان خریداری شده بودند، شناسایی و برای کشتار به یکی از کشتارگاههای صنعتی استان منتقل شدند.
وی از شهروندان خواست؛ گوشت و دیگر فرآوردههای خام دامی، را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه کشتار غیرمجاز دام را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به ادارههای دامپزشکی شهرستانها گزارش دهند.