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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت از جایگزینی بطریهای آب یک بار مصرف با قمقمههای استیل در یکی از شرکتهای خصوصی شهرستان و جلوگیری از مصرف ۱۹ هزار بطری پلاستیکی در مدت ۳ ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدتقی تقیزاده گفت: برای کاهش تولید پسماند با مشارکت واحدهای صنعتی، یکی از شرکتهای خصوصی شهرستان رشت، طرح جایگزینی بطریهای آب معدنی یک بار مصرف با قمقمههای استیل را به کمک کارکنان خود اجرا کرد و توانست با اجرای این طرح، از مصرف بیش از ۱۹ هزار بطری آب معدنی پلاستیکی در مدت ۳ ماه جلوگیری کند.
وی افزود: با اجرای این طرح، ۲۰۵ قمقمه استیل بین همه کارکنان این شرکت خصوصی توزیع و از ورود حدود ۲۳۰ کیلوگرم بطری پلاستیکی به چرخه پسماند پلاستیکی این شهرستان جلوگیری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با تأکید بر اینکه پیشگیری از تولید پسماند در مبدأ یکی از مؤثرترین راه کارهای مدیریت پسماند است، گفت: به هر میزان که از تولید پسماند در مبدا کاسته شود، به همان میزان از جمعآوری، تفکیک، انتقال و دفع زبالهها و در نتیجه، هزینهها و آثار زیستمحیطی ناشی از الودگی زباله در محیط زیست کاسته خواهد شد.
محمدتقی تقیزاده، فرهنگسازی در محیطهای کاری را یکی از عوامل مهم موفقیت برنامههای کاهش پسماند دانست و افزود: اجرای چنین طرحهایی نشان میدهد که مدیریت پسماند فقط به مرحله جمعآوری و دفع محدود نمیشود، بلکه کاهش تولید پسماند در مبدأ، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت کارکنان باید در اولویت برنامههای زیستمحیطی واحدهای صنعتی و تولیدی قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه واحدهای صنعتی به الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، اضافه کرد: ترویج استفاده از ظروف چندبارمصرف میتواند سبب حرکت به سمت الگوی مصرف پایدار شود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رشت در پایان ابراز امیدواری کرد: دیگر واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی گیلان هم میتوانند با الگوبرداری از اقدامات مؤثر و کمهزینه در زمینه کاهش تولید پسماند، استفاده از اقلام چندبارمصرف، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت کارکنان، گامهای عملی بیشتری برای کاهش آلایندههای پلاستیکی و حفاظت از محیط زیست بردارند.