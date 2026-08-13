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رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از فعالیت ۱۸۰ خانه قرآن شهری و روستایی و ۳۶ مؤسسه قرآنی در سطح استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجتالاسلام بیات،با اشاره به آخرین آمار مراکز قرآنی استان گفت: در حال حاضر ۸۶ خانه قرآن شهری و ۹۴ خانه قرآن روستایی در شهرستانهای استان زنجان فعالیت دارند که در مجموع تعداد خانههای قرآن استان به ۱۸۰ باب میرسد.
بیات افزود: در بخش خانههای قرآن شهری، شهرستان زنجان با ۴۴ خانه در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن خدابنده با ۱۳، خرمدره با ۱۲، ابهر با ۱۰، طارم با ۴، ایجرود با ۲ و سلطانیه با یک خانه قرآن قرار دارند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: در بخش روستایی نیز زنجان با ۲۶ خانه قرآن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و شهرستانهای خدابنده و ماهنشان هر کدام با ۱۵، ایجرود با ۱۲، طارم با ۱۱، خرمدره با ۹، سلطانیه با ۳ و ابهر با ۳ خانه قرآن در این بخش فعالیت میکنند.
حجتالاسلام بیات با اشاره به فعالیت ۳۶ مؤسسه قرآنی در استان گفت: از این تعداد، ۲۱ مؤسسه در شهرستان زنجان، ۶ مؤسسه در ابهر، ۳ مؤسسه در خدابنده، ۳ مؤسسه در خرمدره، یک مؤسسه در طارم و ۲ مؤسسه در ماهنشان فعالیت دارند.
وی گفت: مجموع خانههای قرآن شهری و روستایی و مؤسسات قرآنی استان زنجان به ۲۱۶ مرکز میرسد و این ظرفیت گسترده میتواند نقش مهمی در آموزش قرآن کریم، تربیت نیروهای قرآنی، گسترش فعالیتهای فرهنگی و تقویت انس جامعه با کلام وحی ایفا کند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: رویکرد اداره امور قرآنی، حمایت و توانمندسازی این مراکز و استفاده از ظرفیت آنها برای توسعه فعالیتهای قرآنی در مناطق شهری و روستایی استان است.