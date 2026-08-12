همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) هرمزگان در سوگ و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ هرمزگانی‌ها در مساجد، تکایا و بقاع متبرکه مناطق مختلف استان حضور یافتند و با نوحه خوانی، سینه زنی و مرثیه خوانی عزاداری کردند.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز خلیج فارس گفت: مراسم عزاداری شب ۲۸ صفر از سیمای مرکز خلیج فارس به صورت زنده پخش شد.

محسن رئیسی افزود: امشب نیز ساعت ۱۹ و سی دقیقه مراسم عزاداری از تیاب میناب و ۲۱ و سی دقیقه از روستای کردر رضوی پخش می‌شود.